Кассация отменила смягчение приговора воронежскому инспектору ДПС за взятку

Воронежский областной суд в апелляции вновь рассмотрит уголовное дело 43-летнего бывшего инспектора дорожно-патрульной службы Владимира Коноплянского, признанного ранее виновным в получении взятки от пьяного водителя (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Местной прокуратуре в кассации удалось добиться отмены предыдущего решения, по которому наказание для осужденного было сокращено с семи до трех лет колонии. Пересмотр, согласно картотеке дел, начнется 17 июня.

В прошлом году Коминтерновский райсуд Воронежа установил, что Коноплянский в феврале 2022 года получил 30 тыс. руб. от пьяного водителя за непривлечение последнего к административной ответственности. Ему назначили семь лет колонии строгого режима и лишили звания старшего лейтенанта. При рассмотрении апелляционной жалобы осужденного, отрицавшего вину, местный облсуд смягчил наказание до трех лет и вернул ему звание. Защита в своих жалобах указывала, что водителя остановил другой сотрудник, который изначально проверял документы и мог обсуждать незаконное вознаграждение.

Рассмотрев материалы дела, кассация установила, что облсуд не мотивировал существенное смягчение вердикта, и постановила пересмотреть дело в апелляционном порядке. Во время нового рассмотрения подсудимый будет находиться под стражей.

