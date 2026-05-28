«Дальше будет только сложнее, но мы все вместе справимся»

В Тюменской области ввели рекордный объем жилья в 2,9 млн кв. м и приступили к решению острых проблем в сфере ЖКХ в 16 муниципалитетах региона в 2025 году, заявил губернатор Александр Моор в ходе отчета о работе тюменского правительства перед областным парламентом. Депутаты поблагодарили главу региона за сохранение позиций субъекта в промышленности и признались, что его выступление вселило в них «надежду на прекрасное будущее».

В Тюменской области 2025 год прошел под знаком 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и объявленного в регионе «Года героев», что наполнило это время особым смыслом, сообщил депутатам Тюменской областной думы Александр Моор в начале отчета о работе тюменского правительства. По словам губернатора, на запущенный в феврале 2025-го проект «Боевой кадровый резерв» по подготовке кадров для органов власти и организаций заявились 1169 участников специальной военной операции (СВО), из которых отбор прошли только 33 человека.

«Сегодня обучение продолжает 31 ветеран. Уже завершились три образовательных модуля, трудоустроено восемь участников проекта»,— отметил господин Моор.

Глава региона добавил, что в целом власти смогли найти работу для 306 ветеранов СВО в рамках квоты и 30,8 тыс. тюменцев, однако дефицит специалистов в отдельных отраслях «остается вызовом для экономики». «Сформировали прогноз кадровой потребности на семилетний период с учетом опроса 3,3 тыс. организаций. Ожидается пик до 2028 года, что требует оперативной реакции»,— призвал он, подчеркнув, что безработица в Тюменской области остается на «минимальном уровне» в 0,3%.

При этом Александр Моор заверил депутатов, что ключевые для экономики показатели продолжают демонстрировать рост. Он пояснил, что по сравнению с 2024 годом зарплаты увеличились на 12,5%, индекс промышленного производства и производства сельского хозяйства — на 0,1% и 0,6% соответственно, число самозанятых — до 201,9 тыс. (на 33,1%), количество субъектов малого и среднего предпринимательства — до 80,5 тыс. (на 5,4%).

«Объем инвестиций в основной капитал за 2025 год составил 481 млрд руб., это 101,5% к 2024 году. Более 50% инвестиций направлено в промышленность. В 2025 году признаны реализованными 286 инвестиционных проектов, создано более 10,5 тыс. рабочих мест»,— добавил губернатор.

Господин Моор подчеркнул, что в 2025 году в Тюменской области вновь ввели рекордный для территории объем жилья — 2 млн 951,9 тыс. кв. м (рост на 13,4% к 2024 году). «Заключили концессионные соглашения в сфере водоснабжения и водоотведения сразу с 16 муниципальными округами. Это строительство и реконструкция водозаборов и канализационных очистных станций — почти 500 км сетей»,— заверил глава региона.

В конце выступления Александр Моор отметил, что Тюменская область продолжает повышать туристический поток. По его данным, компании в сфере туризма оказали услуг на 28 млрд руб., а число ночевок в коллективных средствах размещения превысило показатель в 3,2 млн единиц.

«Мы входим в десятку регионов, где молодежь хочет жить и работать»,— заявил губернатор.

Он добавил, что с количеством гостей на территории растет численность населения. По словам господина Моора, воспитанием 400,8 тыс. детей в регионе заняты 270,6 тыс. семей, из которых 40 тыс. — многодетные. «Тюменская область стабильно входит в десятку лидеров среди регионов России по суммарному коэффициенту рождаемости»,— отметил Александр Моор.

В конце 54-минутного отчета губернатора депутаты согласились, что Тюменская область удержала позиции в промышленности при всех проблемах в российской экономике и продолжает развиваться. Член фракции «Единая Россия» Эдуард Омаров заявил, что ни один предприниматель не может упрекнуть областное правительство в отказе в помощи, единоросс Владимир Ульянов указал на сохранение субъекта на третьем месте по качеству жизни среди регионов России.

«Отчет губернатора вселяет надежду на прекрасное будущее, в том числе и для крестьянства»,— признался депутат Владимир Ковин («Единая Россия»).

Их поддержали представители парламентской оппозиции. «Много к чему нужно стремиться. Пожелание вперед и вверх»,— обратился к Александру Моору коммунист Олег Гальченко. Руководитель фракции ЛДПР Глеб Трубин добавил, что тюменское правительство справилось с задачами в условиях отсутствия большого объема средств и числа специалистов. «Дальше будет только сложнее, но мы все вместе справимся»,— пообещал либерал-демократ.

По итогам обсуждения за принятие отчета Александра Моора к сведению единогласно выступили все 42 депутата, присутствующие на заседании.

Василий Алексеев