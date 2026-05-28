Ульяновский транспортный прокурор пресек нарушения органов МСУ в использовании БПЛА

В Ульяновской области транспортная прокуратура пресекла нарушения законодательства в деятельности органов местного самоуправления по разрешению использования воздушного пространства. Об этом в четверг сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

По сообщению ведомства, прокурорская проверка соблюдения требований законодательства об использовании воздушного пространства показала, что ряд муниципальных образований согласовывали проведение полетов беспилотных летательных аппаратов на срок, превышающий разрешенный законом период (6 и 10 суток). Кроме того, решения о согласовании полетов не содержали сведений о точках взлета и посадки, координатах зоны полета, а также о времени их начала и окончания.

Так, по данным транспортной прокуратуры, администрацией Карсунского района в 2025 году было незаконно согласовано разрешение на проведение полетов на срок 10 месяцев без указания временных и маршрутных ограничений.

В этой связи Ульяновский транспортный прокурор внес представления главам семи районов региона. Допустившие нарушения должностные лица уже привлечены к ответственности, отмечают в транспортной прокуратуре.

Требования по полетам БПЛА регулируются Воздушным кодексом РФ, Федеральными правилами использования воздушного пространства РФ и правилами учета БПЛА (постановление правительства РФ от 25 мая 2019 года №658 с дополнениями от 2022 года). Согласно нормативным документам, БПЛА с массой свыше 0,15 кг должны быть официально зарегистрированы. При полетах в светлое время суток вне населенных пунктов и на высоте менее 150 метров разрешений на полеты БПЛА не требуется. При полетах над населенным пунктом должно быть согласование с местной администрацией; если полеты производятся в особых зонах запрета, связанных с режимными объектами, то только с разрешения представителей этих объектов; при полетах вблизи аэродромов, а также на высотах более 150 метров требуется согласование с органами воздушного движения с предоставлением плана полета. В Ульяновской области, кроме того, указами губернатора №40 от 5.05.2023 и №33 от 24.04.2024 введены дополнительные требования и ограничения, в частности, по обязательному согласованию полетов БПЛА с оперативным штабом.

Андрей Васильев, Ульяновск