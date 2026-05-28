Где в Воронеже отключат воду 28 мая

В Северном микрорайоне Воронежа в ночь на 29 мая планируют устранять повреждение на водоводе на улице Генерала Лизюкова. В связи с этим сегодня с 22:00 воду отключат по следующим адресам:

улица Антонова-Овсеенко, 17г, 19, 21, 23, 23а, 25В, 25а, 33, 35э, 35Ф, 37а, 37д, 41;

Московский проспект, 117, 117а, 117б, 117в, 119, 121, 123, 125, 127, 127б, 129/1, 129/2, 129/8, 131, 131В, 131а, 131б;

улица Маршала Жукова, 9, 9А, 10, 10А, 11А, 11Б, 11В, 12, 12А, 14, 15, 15А/3, 16, 18, 20, 20Т, 22, 24, 26;

улица 60-летия ВЛКСМ, 23, 25, 27, 29, 29А;

бульвар Победы, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12/1Т, 12А, 12Т, 12б, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 24Т, 26, 26В, 26Г, 28, 30, 32, 32а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 46б, 47, 48, 48а, 49, 49а, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 51а;

улица Хользунова, 116, 116т, 118, 120, 122, 122А;

улица Шукшина, 2, 2А, 4, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 19в, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 36А, 38, 40, 40А, 42, 44, 46;

улица Генерала Лизюкова, 66, 66а, 66б, 70, 70а, 72, 72а, 74, 76, 76а, 78, 80, 80/1, 80б, 97, 97а, 99, 101, 101/1, 101а, 103, 105;

улица Миронова, 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 25А, 25Б, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 37/1, 39, 39/1, 39/2, 39/5, 39/6, 39а, 43, 43а, 43б, 45, 45а, 47, 47т, 49;

улица Независимости, 35/1;

улица 60 Армии, 22А, 22Б, 24а, 26, 28, 29, 29А, 31, 33, 35, 37;

улица Владимира Невского, 13, 13Г, 13б, 13в, 15, 15а, 17, 17Б, 17а, 19, 19А, 19В, 21, 21а, 23, 23А, 23Б, 25/1, 25/10, 25/11, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/9, 25А, 25а/2, 25д, 25к, 27, 29, 29/1, 30, 31, 31б, 31в, 31д, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35а, 36, 36А, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 38а, 38б, 38в, 38г, 38д, 38е, 38п, 40, 42, 44, 44/1, 44б, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 46а, 46г, 47, 48, 48в, 48г, 48д, 49, 49г, 51, 53, 55, 55а, 55г, 55ж, 57, 57/1, 59, 59/1, 59/1, 59/2, 61, 63, 65, 65А, 67, 69, 71, 73.

Ориентировочные сроки завершения работ не озвучены.

