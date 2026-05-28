Официальные курсы валют ЦБ на 29 мая
|Австралийский доллар
|50,7951
|Английский фунт
|95,7734
|Белорусский рубль
|25,8630
|Гонконгский доллар*
|91,0815
|Дирхам ОАЭ
|19,4340
|Доллар США
|71,3715
|Евро
|83,6892
|Индийская рупия**
|74,5096
|Казахстанский тенге**
|14,9475
|Канадский доллар
|51,6026
|Китайский юань
|10,4487
|СДР
|97,6640
|Сингапурский доллар
|55,7242
|Турецкая лира*
|15,6269
|Украинская гривна*
|16,1236
|Шведская крона*
|76,9776
|Швейцарский франк
|90,4582
|Японская иена**
|44,7246
*За 10. **За 100.