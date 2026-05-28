Нововоронежская АЭС представила опыт применения аддитивных технологий на главном бизнес-форуме Черноземья

26-27 мая в Воронеже состоялся региональный бизнес-форум имени Вильгельма Столля, участие в котором приняли представители власти, бизнеса, образовательных организаций, крупных предприятий региона.

Cоорганизатором отдельной секции «Выращивая будущее: аддитивные технологии для бизнеса и промышленности» выступили воронежское предприятие ООО «Реверс инжиниринг», Нововоронежская АЭС.

«Мы активно применяем аддитивные технологии для импортозамещения. В Нововоронежском политехническом институте открыта профильная кафедра «Аддитивные технологии и реверс-инжиниринг». Из достигнутых результатов - мы можем создавать трёхмерные сканы и превращать их в детали для импортного оборудования либо в рабочую конструкторскую документацию», — пояснил директор НВАЭС Владимир Поваров.

При поддержке НВАЭС в Нововоронежском политехническом институте (филиал НИЯУ МИФИ) создана лаборатория аддитивных технологий и реверс-инжиниринга, позволяющая выполнять полный цикл инженерных работ: от 3D-сканирования и CAD-моделирования до подготовки документации и изготовления деталей. В данный момент в лаборатории идет работа по восстановлению поврежденной детали маслоочистительной установки — крыльчатки охлаждения электродвигателя.

«Мы выполнили 3D-сканирование детали, создали CAD-модель с учетом дефектов и изготовили новую крыльчатку методом аддитивного производства из ABS-пластика, обладающего необходимой прочностью и термостойкостью. Работа над изделием продолжается, но уже сейчас видна эффективность технологии», - рассказал оператор реакторного отделения Нововоронежской АЭС Даниил Тулинов.

«Отдельным направлением работы лаборатории является подготовка кадров для атомной отрасли. Лаборатория создавалась как ответ на запрос технологического прорыва — подготовить выпускников на стыке нескольких инженерных дисциплин, способных эффективно работать в условиях быстрого развития технологий. Студенты, преподаватели и специалисты атомной станции работают вместе, создают новые проекты и работают с реальными задачами отрасли», - добавила руководитель Нововоронежского политехнического института (филиал НИЯУ МИФИ) Елена Булатова.

Организаторы форума — Правительство Воронежской области, Гражданское собрание «ЛИДЕР», Министерство предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области, Центр «Мой бизнес». Мероприятие реализуется по национальным проектам «Эффективная и конкурентная экономика» и «Туризм и гостеприимство».