Дела музейные

Корпоративные музеи в Прикамье становятся значимыми объектами на туристической карте региона. Свои музеи есть как у крупных, так и у небольших предприятий. По подсчетам экспертов, создание корпоративного музея с современной, высокотехнологичной экспозицией может обойтись в несколько десятков миллионов рублей. Однако эти вложения могут компенсироваться вкладом в укрепление бренда, развитие корпоративной культуры и усиление эффективности профориентационной работы.

В Пермском крае насчитывается более 50 корпоративных музеев. Как отмечает генеральный директор национальной премии «Корпоративный музей» Наталья Нечаева, создание корпоративных музеев «становится популярным явлением». «Современный бизнес видит в таких институциях инструмент для решения нескольких задач: формирования лояльности, расширения целевой аудитории, решения кадрового вопроса. На производственных предприятиях это еще и продолжение традиций, заложенных в советское время»,— рассказывает эксперт.

Наталья Нечаева добавляет, что к корпоративным музеям могут относиться как частные, так и государственные инициативы: «В определении, принятом Национальной премией, нет различий между государственными и коммерческими музеями, если они входят в структурные подразделения организаций. Корпоративные музеи могут быть в любых профильных учреждениях. Например, недавно открылись площадки в Пермском хореографическом училище, Доме актера, Пермском президентском кадетском училище имени Героя России Ф. Кузьмина».

Сегодня свои музеи работают как при крупных промышленных предприятиях («ЛУКОЙЛ-Пермь», филиал «Азот» АО «ОХК “Уралхим”»), так и на менее масштабных производствах. К примеру, в Чайковском ООО «Эрис» в 2001 году организовало Музей измерительных приборов. В 2021 году музей получил собственное помещение с отдельным от основного производства входом. По информации на сайте предприятия, сейчас в музейном фонде насчитывается около 1500 предметов, отражающих основные этапы развития контрольно-измерительных приборов. Среди них — дореволюционные весы, квадрант, механический шагомер, артиллерийская буссоль, музыкальная шкатулка XIX века. Экспонаты расположены в выставочном зале площадью 60 кв. м. В среднем за год с музеем знакомятся около 1350 человек.

Музеи крупных предприятий более масштабны. Как рассказали в пресс-службе «ЛУКОЙЛ-Пермь», экспозиция Музея пермской нефти, работающего в краевой столице с 2009 года, охватывает период от первых упоминаний сырья в Прикамье до современных проектов компании. В том числе здесь хранится горный компас, принадлежавший Павлу Преображенскому — первооткрывателю нефти в регионе. Артефакт передала в дар музею правнучка известного геолога Анастасия Орлова. К демонстрации истории нефтедобычи и производства нефтяники подошли оригинально. Например, Полазненский «морской» промысел на Каме (в 1950-х часть месторождения ушла под воду, и добычу пришлось вести в новых условиях) проиллюстрирован аквариумом с японскими карпами. Посещение музея бесплатное, экскурсии проводятся для организованных групп по предварительной записи. Ежегодно музей посещают около 10 тыс. человек.

Еще один популярный в регионе корпоративный музей — «Конфектория». Он был открыт АО «Кондитерская фабрика “Пермская”» в августе 2024 года на городской эспланаде. «Музей предлагает гостям мультисенсорный опыт: здесь можно не только смотреть, но и пробовать историю на вкус. В нашей экспозиции представлены уникальные архивные документы и советские фантики, вызывающие у многих чувство теплой ностальгии. Особый интерес вызывает возможность увидеть процесс упаковки конфет на специальном фабричном оборудовании»,— рассказала руководитель «Конфектории» Марите Мышковская. «Кроме того, экскурсия включает дегустацию сладостей, приготовленных по восстановленным старинным рецептам, что позволяет буквально прикоснуться к гастрономическому прошлому Перми»,— добавила директор музея.

По ее словам, в 2025 году «Конфекторию» посетили более 10 тыс. человек. «Сегодня “Конфектория” является неотъемлемой частью туристической карты города. Среди наших гостей есть как пермяки, так и гости города — самостоятельные путешественники и организованные туристические группы. Мы активно сотрудничаем с туроператорами, которые включают посещение нашего музея в обзорные и тематические маршруты по Перми и Пермскому краю. Школьные группы чаще всего посещают нас в периоды между каникулами, а туристы — в детские каникулы и длинные праздничные выходные»,— отмечает Марите Мышковская. По ее словам, экскурсии в музей проводятся по предварительной записи, но попасть в музей для самостоятельного посещения или купить сладости можно в любой день с 10 до 20 часов.

Директор по маркетингу компании «Винчи», разрабатывающей интерактивные и мультимедиа-решения для музеев и выставочных площадок, Екатерина Климачева считает, что сегодня корпоративные музеи становится локомотивом музейных трендов. Здесь часто используются яркие технологические решения и создаются иммерсивные пространства, позволяющие наглядно объяснять сложные производственные процессы. «Например, в корпоративном музее компании “Алроса” в полном масштабе воссоздали клеть (вертикальный транспорт для спуска и подъема персонала, доставки материалов и перемещения вагонеток.— Ред.). Внутри клети находится экран с видео спуска в шахту, при этом окружающие звуки и шумы создают эффект полного погружения. А в Музее северного пчеловодства компании “Тенториум” задействуются все органы чувств: есть интерактивы с запахами меда и цветов, тактильными текстурами, крутящимися панелями, а также возможность примерить костюм пчеловода»,— делится директор по маркетингу.

Гендиректор туроператора «Белый камень», кандидат исторических наук, доцент Пермского филиала НИУ ВШЭ Екатерина Шестакова отмечает технологичные экспозиции музеев авиапромышленных предприятий — ОДК «СТАР» и «Редуктор-ПМ». «Так, в музее “Редуктора-ПМ” история различных видов редукторов рассказана с помощью видеороликов, а в конце маршрута можно совершить полет на симуляторе вертолета». Среди других интересных корпоративных музеев эксперт называет музей Пермской печатной фабрики «Гознака». «Здесь можно увидеть металлический рубль XVIII века, разнообразные денежные банкноты из разных исторических периодов, работы художников предприятия. Можно познакомиться с этапами производства денег, в том числе пламетов — пластиковых монет, которые не прижились в обращении»,— делится Екатерина Шестакова. Екатерина Климачева подчеркивает, что «когда технологии работают в связке с сильной идеей, музей превращается в настоящий центр притяжения».

Инвестиции в бренд

Создание и содержание корпоративного музея требует значительных затрат. По словам Екатерины Климачевой, нижний порог для организации качественного современного выставочного пространства начинается от нескольких миллионов рублей, а максимальные расходы могут достигать десятков миллионов рублей. «В эту сумму входит полный цикл: от разработки научной концепции и уникального дизайн-проекта до производства мультимедийных экспонатов, поставки сложного оборудования и застройки экспозиции “под ключ”»,— поясняет директор по маркетингу компании «Винчи». После запуска проекта основной статьей расходов, по словам специалиста, становится фонд оплаты труда персонала. «Техническую же сторону вопроса — стабильную работу приложений и оборудования — мы в “Vinchi Interactive”, как правило, закрываем в рамках гарантийного обслуживания»,— добавляет Екатерина Климачева.

Эксперт считает, что к корпоративному музею «не стоит подходить как к классическому коммерческому проекту». «Музей — это физическое воплощение стабильности, формирование имиджа открытой компании. Это идеальная площадка для диалога с партнерами, СМИ и инфлюенсерами. Мы рекомендуем рассматривать такие проекты как стратегическую инвестицию в нематериальные активы. В конечном итоге это инструмент капитализации бренда, который работает на компанию десятилетиями: сокращает стоимость привлечения кадров, увеличивает лояльность действующих сотрудников и доверие со стороны партнеров»,— делится Екатерина Климачева. Вместе с тем она не исключает, что возможна и прямая окупаемость проекта при интеграции музея в туристический трафик. «Конечно, музей может стать и дополнительным источником дохода, но это скорее приятное дополнение, нежели основная цель или задача корпоративного музея»,— подчеркивает специалист.

Екатерина Шестакова отмечает, что корпоративные музеи чаще всего появляются на крупных предприятиях, которые «могут позволить себе содержание такого объекта и сделать его современным». «Чем крупнее компания, чем выше ее оборот, рентабельность и доходность, тем меньше она воспринимает музей в качестве дополнительного источника доходов. В основном они используются для укрепления корпоративной культуры, проведения мероприятий для сотрудников предприятия и профориентационной работы»,— поясняет эксперт.

«Прежде всего, корпоративные музеи — это площадка для диалога с обществом, партнерами и властью. Они появляются там, где предприниматели понимают явные преимущества экспозиционных коммуникационных центров для устойчивого развития бизнеса. Что касается доходов, то в основном корпоративные музеи работают для посетителей бесплатно»,— соглашается Наталья Нечаева. Она уверена, что корпоративные музеи не только способствуют сохранению исторической памяти, поддерживают локальную культуру и идентичность, но и работают на укрепление бренда и репутации предприятия. «Такие пространства демонстрируют историю компании, ее достижений, вклад в отрасль. А “живые” истории успеха формируют эмоциональную связь с аудиторией, повышают доверие и формируют образ надежного партнера»,— считает гендиректор премии «Корпоративный музей».

Руководитель «Конфектории» Марите Мышковская рассказала, что организация ведет коммерческую деятельность, но это не основная задача. Музей зарабатывает за счет продажи билетов на экскурсии, проведения мастер-классов по созданию современных сладостей и реализации продукции в фирменном магазине. «Но в первую очередь этот проект направлен на продвижение бренда и региона. Решение о создании музея было продиктовано желанием сохранить преемственность поколений и рассказать жителям города об истории пермского кондитерского дела. “Конфектория” выполняет сразу несколько важных функций: она служит имиджевым пространством для бренда, является образовательной площадкой для школьников и выступает важным звеном в развитии промышленного туризма региона. Для нас это способ превратить производство в открытое культурное пространство, в котором история города встречается с современными технологиями»,— подчеркивает директор.

Кадровый вопрос

Одна из главных задач корпоративных музеев — профориентация и привлечение кадров. Так, в Музее пермской нефти проводятся экскурсии для школьников и студентов технических специальностей, направленные на знакомство с компанией и нефтяной отраслью. Кроме того, как сообщили в пресс-службе «ЛУКОЙЛ-Пермь», молодые специалисты компании часто используют пространство музея для неформального общения: кинопоказов, обсуждений, интеллектуальных игр.

В Музее измерительных приборов ООО «Эрис» для проведения уроков с учащимися образовательных учреждений-партнеров оборудован учебный класс на 14 мест. Как указано на сайте компании, школьники и студенты могут поработать на оборудовании разных исторических эпох — с XIX века до новинок российского и импортного производства.

Эксперты полагают, что использование корпоративных музеев в профориентационных целях может быть эффективным. Наталья Нечаева отмечает, что молодые специалисты часто принимали решение о трудоустройстве на предприятие после посещения его музея или участия в промышленных маршрутах. Она утверждает также, что наличие корпоративного музея влияет и на мотивацию действующих сотрудников предприятий: в течение года после открытия музея вовлеченность и мотивация сотрудников вырастает до 25%. По словам Натальи Нечаевой, музей может стать центром сохранения корпоративных традиций, площадкой для адаптации новых сотрудников и местом проведения корпоративных мероприятий.

Екатерина Климачева тоже обращает внимание на возможности использования музея в качестве инструмента предприятия в «битве за таланты»: «Музей ведет диалог с молодыми поколениями, помогая влюбиться в будущую профессию. Интерактивные экспозиции позволяют не просто «посмотреть», а погрузиться в сложные производственные процессы, помогая школьникам и студентам сделать осознанный выбор в пользу предприятия. А новые сотрудники видят за экспозицией образ стабильного работодателя».

Политический консультант Людмила Ознобишина также полагает, что «в условиях борьбы за квалифицированные кадры и необходимость обеспечения технологического суверенитета корпоративные музеи становятся “командным центром” по привлечению молодежи в инженерные специальности». «Кроме того, для небольших городов такие объекты становятся центрами общественной и культурной жизни, ядром, помогающим удерживать молодежь. Таким образом, современный корпоративный музей решает комплекс стратегических задач, выходящих далеко за рамки простого сохранения истории»,— отмечает эксперт.

В поисках новых решений

Специалисты считают, что Прикамье имеет значительный потенциал для развития корпоративных музеев. «Пермский край исторически является одним из сильнейших индустриальных центров страны, и это наше колоссальное преимущество. У нас уже есть эталонные примеры: музеи нефтяников и калийщиков давно стали обязательными пунктами в туристических чек-листах, органично дополняя промышленную повестку региона. Важно, что этот тренд подхватил и потребительский сектор: кондитерская фабрика “Пермская” с “Конфекторией” или “Тенториум” с Музеем северного пчеловодства показывают, как корпоративная история может стать ярким городским брендом»,— поясняет Екатерина Климачева.

«Пермский край может служить примером для всех регионов, в том числе Санкт-Петербурга и Москвы. Здесь уже сложилось местное сообщество корпоративных музеев, налажены горизонтальные связи между коллегами, есть поддержка краевого министерства культуры и Пермского краеведческого музея. Все началось в 2018 году, когда в Перми впервые прошла Национальная премия “Корпоративный музей”, и сегодня обмен опытом продолжается на различных площадках»,— добавляет Наталья Нечаева.

Вместе с тем эксперты отмечают ряд проблем, не позволяющих в полной мере реализовать потенциал промышленных музейных проектов. Часть сложностей связана с затрудненным доступом на предприятия для посетителей. «Это пропускной режим предприятий и ограниченность кадрового ресурса сотрудников музеев, которые не всегда могут справиться с большим потоком желающих, а также небольшие помещения, не рассчитанные на массовое посещение»,— приводит примеры Людмила Ознобишина. Она считает, что «даже в таких условиях у корпоративных музеев остаются возможности не закрываться от внешнего мира и работать на нужды предприятия». «Например, можно использовать виртуальные площадки или выходить в мир с выставками и экспозициями»,— предлагает эксперт.

Екатерина Климачева уточняет, что «большинство корпоративных музеев работают по стандартному производственному календарю — строго в будни». «При этом основной поток туристов и даже семей сотрудников, готовых к вовлечению, приходится на субботу и воскресенье. В итоге музей превращается в “закрытый объект” именно тогда, когда он больше всего нужен аудитории»,— поясняет директор по маркетингу компании «Винчи».

Еще ряд проблем эксперты связывают с недостатком внимания к музею со стороны предприятия и неэффективными управленческими решениями. «Слабое финансирование, сокращение штатов (в музеях иногда нет выделенного специалиста, в лучшем случае работает один-два человека). Отсутствие образовательной программы или переподготовки — люди приходят из разных профессий, осваивать музейное дело им приходится самостоятельно, без методической помощи»,— перечисляет Наталья Нечаева.

«Часто корпоративный музей не имеет ни собственного маркетингового бюджета, ни профильного специалиста. Находясь в подчинении у службы персонала, он становится второстепенной задачей для HR-менеджеров, перегруженных текущими процессами. Без системного продвижения даже самая высокотехнологичная экспозиция рискует остаться неизвестной»,— соглашается Екатерина Климачева.

Наталья Нечаева обращает внимание на отсутствие у корпоративных музеев официального статуса, правовую неопределенность и сложности с учетом. «У корпоративных музеев отсутствует официальный правовой статус. Они не являются отдельными юридическими лицами, поэтому не существует единого реестра. Как результат, сложно с определенностью сказать, сколько корпоративных музеев существует как в отдельных регионах, так и в России в целом»,— сетует эксперт.

По ее словам, это создает серьезные риски для сохранности экспозиций: «В девяностые годы тысячи предприятий в стране были ликвидированы, а их промышленные собрания утрачены. Риски возникают и при оптимизации производств или реорганизации предприятий — музеи как непрофильный актив закрывают в первую очередь». «Быть уверенным в будущем корпоративных музеев можно только при условии комплексного подхода к проблеме и наличии государственной поддержки. Требуются правовые инициативы, формирование архивных фондов и их оцифровка, поддержка жителей и общественных организаций»,— утверждает Наталья Нечаева.

Екатерина Климачева связывает перспективы развития корпоративных музеев в регионе с более активным использованием современных технологий: «Потенциал многих предприятий все еще «законсервирован» в классических форматах. Перевод экспозиций на язык современных IT-решений (интерактивы, дополненная реальность, цифровые архивы) позволит им заговорить с молодежью на одном языке».

Еще одно перспективное направление — создание сквозных маршрутов, позволяющих туристам посетить сразу несколько музеев. «Сегодня многие музеи существуют изолированно. Проблему можно решить за счет создания межзаводских туристических кластеров и единых цифровых платформ, которые позволят планировать визиты и свяжут разрозненные площадки в понятный маршрут. Кроме того, объединение музеев разных предприятий в общие программы для школьников и студентов откроет возможность создания бесшовной системы профориентации в масштабах всего края»,— предлагает Екатерина Климачева.

Подобные маршруты в Прикамье уже существуют. «Недавно мы разработали маршрут “Пермь креативная и современная” с акцентом на корпоративных музеях, научных лабораториях. В том числе в него входят Музей северного пчеловодства, Музей пермской нефти, музей пермской печатной фабрики “Гознака”. Этот маршрут пользуется спросом у туристов из других регионов, на прошлой неделе даже проводили экскурсии для иностранцев»,— рассказала Екатерина Шестакова.

Наталья Нечаева считает, что «потенциал корпоративных музеев безграничен». «Но для их роста необходимо рассмотреть возможность введения региональных льгот для компаний, инвестирующих в музейные площадки. Развивать тесное партнерство с культурными и образовательными учреждениями, включать музеи в программы развития региона. И тогда, в будущем, из хранилищ артефактов корпоративные музеи превратятся в мощные драйверы развития территории, объединяющие бизнес, власть и общество»,— резюмирует эксперт.

Константин Кадочников