Все туристы попадают в край

Объем туристических услуг в Прикамье по итогам 2025 года составил 20 млрд руб., а турпоток вырос до 1,6 млн человек. Это связано с общим федеральным трендом на развитие внутреннего туризма на фоне глобальных геополитических и макроэкономических изменений. Гостям интересна не только краевая столица, но и достопримечательности в муниципалитетах. Эксперты считают, что туристический потенциал региона не исчерпан, но дальнейшее развитие невозможно без инвестиций в инфраструктуру, обновления имеющихся и строительства новых гостиниц, а также без скорейшего решения проблемы кадрового дефицита.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Вот это номер

За последние четыре года объем туристических услуг в Пермском крае вырос в пять раз и по итогам прошлого года составил 20 млрд руб. Об этом в своем ежегодном послании сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Турпоток в Пермский край ежегодно растет, но потенциал еще очень большой. Нужно не просто наращивать количество туристов, необходимо, чтобы гости как можно дольше находились в Пермском крае. Это даст дополнительные инвестиции в отрасль и рост поступлений в консолидированный бюджет»,— отметил Дмитрий Махонин.

Турпоток в регионе по итогам прошлого года составил 1,6 млн человек. «Внутренний туризм в России на фоне глобальных изменений получил серьезный импульс. Пермский край поддержал и активно развивает этот тренд. По итогам 2023 года регион вошел в топ-5 регионов по реализации национального проекта “Туризм и индустрия гостеприимства”. На реализацию мероприятий по нацпроекту в 2025–2027 годах привлечено 1,5 млрд руб. из федерального бюджета»,— подчеркнул депутат Государственной думы от Пермского края Антон Немкин.

Для развития туристической отрасли Прикамья краевые власти развивают гостиничную инфраструктуру. Так, в прошлом году в регионе был введен в эксплуатацию пятизвездочный отель. Ведется строительство еще двух. Как рассказал губернатор в своем послании, в общей сложности по всему региону на различных стадиях строительства и проектирования находятся 11 новых отелей.

Всего по состоянию на 31 декабря 2025 года в Единый реестр классифицированных объектов были внесены данные о 376 средствах размещения, расположенных на территории Пермского края. Это 277 гостиниц (из них пять звезд имеют шесть гостиниц, а 245 не имеют ни одной), 16 санаториев, 72 базы отдыха и 11 кемпингов. В муниципалитетах региона функционировало более ста гостевых домов.

К концу мая 2026 года в Прикамье открыто уже 392 гостевые «точки», из них 115 — в Перми. По данным регионального минтуризма, они располагают почти 11 тыс. номеров и более 23 тыс. мест для размещения: фонд позволяет одновременно разместить около 24 тыс. гостей.

Увеличивается и количество баз отдыха и кемпингов. Если на 15 мая 2025 года в едином реестре содержались сведения о 22 базах отдыха и семи кемпингах, то год спустя их количество увеличилось до 75 и 10 соответственно.

Как сообщили в минтуризма, до конца 2027 года по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» в семи муниципальных образованиях Пермского края планируется реализовать 10 инвестиционных проектов по созданию 214 номеров в модульных гостиницах. На эти цели выделены средства из федерального и регионального бюджетов, а объем частных инвестиций может превысить 390 млн руб. Новые объекты должны появиться в Кунгурском, Добрянском, Пермском, Чусовском, Чайковском, Губахинском и Куединском округах.

«Тренд на модульные гостиницы и глэмпинги начался около пяти лет назад, сразу после пандемии. Тогда же появились первые краевые меры поддержки отрасли, мы ими тоже воспользовались»,— говорит сооснователь глэмпинга «Панорамный» Анна Комкова. По ее оценке, прикамский гостиничный рынок несколько отстает в развитии от других регионов. Это выражается в значительном количестве свободных рыночных ниш: большинство из баз расположены вокруг краевой столицы. В 200–300 км от нее предложений заметно меньше.

«Мы работаем в поселке Усьва, и проблем с наполняемостью нет: к нам едут не только те, кто изначально хотел просто сбежать от городской суеты, но и гости, посещавшие горнолыжные курорты в Губахе или Чусовом. Турпоток в северные территории края велик и, например, в Красновишерске гостиничный рынок практически свободен»,— заключает госпожа Комкова.

Монументов море

В региональном минтуризма отмечают, что в Прикамье нет ярко выраженного туристского сезона. С декабря по март туристы и местные жители отдыхают на горнолыжных курортах. С середины мая и до конца лета фокус смещается на сплавы и тематические фестивали под открытым небом, в схожие сроки открыта речная навигация. Наиболее загруженными месяцами традиционно остаются июль и август, а наименее «горячими» — январь и февраль. Многие популярные достопримечательности доступны круглый год: например, Усьвинские Столбы, камни Полюд и Ветлан, Белогорский монастырь.

Фото: правительство Пермского края

«Чусовой — своеобразный межмуниципальный хаб: останавливающиеся у нас люди за несколько дней посещают достопримечательности в соседних территориях — например, Каменный город в Губахинском округе или лысьвенский Кын. Кроме того, территория очень популярна у съемочных групп: за последние годы у нас сняли несколько фильмов и реалити-шоу»,— говорит директор гостиницы «Чусовская» Станислав Кернер.

По данным минтуризма, наибольший приток туристов в регион фиксируется из Москвы, Свердловской, Тюменской и Нижегородской областей, Удмуртии. Среди иностранцев больше всего гостей из Беларуси, Турции, Китая и Узбекистана. Специалисты отмечают увеличение спроса на короткие поездки на два-три дня и поездки выходного дня. В кемпингах и глэмпингах чаще останавливаются на одну-две, а в классических гостинцах — на три ночи.

Пермский край известен в первую очередь как территория, где развивается активный туризм — сплавы по рекам или посещение горнолыжных курортов. Их популярность остается высокой: по итогам минувшего зимнего сезона посещаемость мест для катания на лыжах и сноубордах составила 480 тыс. человек — на 30 тыс. гостей больше, чем в предыдущем.

Глобальные геополитические события последних пяти лет заметно скорректировали турпоток, переправив его на внутренние направления. По мнению господина Немкина, это привело к развитию таких направлений, как промышленный и аграрный туризм. В начале 2025 года посетителей принимали более 60 предприятий из Перми, Березников, Краснокамска, Лысьвы и других городов. Объем «промышленного» турпотока по итогам 2025 года вырос на 26%, достигнув 115 тыс. человек.

«У Краснокамска высокий туристский потенциал, предприятия становятся интересным дополнением к традиционным маршрутам. Пока наши основные гости — школьники и студенты, посещающие завод в рамках профориентационных мероприятий. Активно принимаем деловые делегации и бизнес-миссии. В планах — расширение аудитории, в том числе за счет нового оформления цехов и прилегающей к заводу территории»,— говорит директор Краснокамского ремонтно-механического завода Дмитрий Теплов. Собеседник также заметил, что предприятие известно широкой публике: на производстве проходила часть съемок фильма «Иван Семенов: Полный каяк!».

Рост интереса к агротуризму отмечает представитель компании «ДоброFish», специализирующейся на выращивании осетров в Добрянке, Анна Медведева. «Первые экскурсии провели во второй половине 2022 года. Тогда за полгода нас посетили около 500 человек. В прошлом году на экскурсии приехали более 3 тыс. гостей. В нашем случае аграрное направление связано с гастрономическим, это привлекает дополнительную аудиторию»,— уточняет госпожа Медведева.

Второе дыхание открывается у водного туризма. После 20-летнего перерыва вновь открылся речной вокзал в Перми. В 2025 году создано новое краевое предприятие, курирующее водные маршруты — Пермское речное пароходство. В Прикамье строят новые модульные причалы: такие конструкции есть в Перми, Закамске, Краснокамске, Соликамске и Хохловке. По данным краевых властей, установка аналогичных причалов в этом году планируется в Осе и Ильинском. В Чайковском в собственность края принят причал, который уже принимает суда. Параллельно идет работа по восстановлению дебаркадеров, безвозмездно переданных региону от частного инвестора.

«В июле прошлого года у нас впервые за 30 лет пришвартовался двухпалубный теплоход “Борис Полевой”. Речной причал открыл дорогу для туристов: с причала гости сразу попадают к музею-заповеднику “Сользавод” и набережной “Слободе солеваров”. Если в прошлом году приняли два теплохода, то в этом ждем уже пять: это напрямую увеличит турпоток в округе. Для местных это еще и возвращение к старой традиции: речной туризм был популярен здесь в прежние времена, и теперь прогулки на березниковском теплоходе “Юнга Камы” популярны и у соликамцев, и у гостей из Березников»,— говорит начальник управления культуры Соликамска Надежда Осипова.

По данным краевого минтранса, в прошлом году регион приобрел скоростной катер «Колва» (Looker), который уже в грядущем июне приступит к работе на маршруте «Пермь — Усть-Качка». В планах — поставка пяти аналогичных катеров Looker и судна «Москва 2.0», восстановление еще двух «Метеоров» и одного «Восхода». Ожидается запуск нового маршрута — «Пермь — Усть-Качка». На 2027 год запланировано открытие маршрутов до Чайковского и Осы (на восстановленных «Метеорах» и «Восходе»).

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Приемный покой

Стратегия социально-экономического развития Прикамья предусматривает рост турпотока в регион до 1,98 млн человек ежегодно к 2035 году. По мнению собеседников, добиться желаемого можно только при выполнении ряда условий. Анна Комкова обратила внимание на главный тренд путешествий по краю — запрос на повышение уровня комфорта. «Времена, когда люди готовы были жить в простом домике вдали от цивилизации, уходят. Растет интерес к комплексным услугам: с полноценным питанием, зонами с активностями, развлечениями»,— утверждает эксперт.

Тренд на повышение роста сервиса и расширение услуг острее ставит вопрос насыщенности сферы туризма кадрами. В муниципалитетах нехватка специалистов выражена гораздо сильнее, чем в краевом центре. Антон Немкин считает, что исправить ситуацию должна системная работа региональных властей, образовательных учреждений и бизнеса по подготовке специалистов для отрасли.

«В рамках федерального проекта “Профессионалитет” в Пермском колледже предпринимательства и сервиса открылся образовательный центр. Образовательное учреждение победило в конкурсном отборе и получило субсидии из федерального и регионального бюджетов. На субсидию в 70 млн руб. созданы учебные кабинеты и мастерские с современным оборудованием. Кроме того, ряд отелей заключают целевые договоры со студентами: работодатель выплачивает им дополнительную стипендию, а будущие специалисты обязуются отработать в одном из отелей три года»,— рассказал господин Немкин.

Эксперты обращают внимание на инфраструктурные ограничения: качественная мобильная связь есть в городах, но уже в нескольких километрах от них сигнал нестабилен. Случаи отключения мобильного интернета, участившиеся в 2026 году, создают сложности для бизнеса: прерывается связь с клиентами, теряется возможность бесконтактной оплаты и дистанционного управления инфраструктурой.

Среди прочих факторов, сдерживающих развитие сферы гостеприимства, собеседники отмечают изменения в налоговом законодательстве и рост цен на коммунальные услуги. «Спад в экономике, характерный для всей страны, привел к уменьшению количества командировочных. Если у компаний становится меньше денег, не богатеют и их сотрудники: значит, и отдыхать им особо не на что. Становится не до путешествий даже по родному краю»,— считает Станислав Кернер.

Экономические «заморозки» сказались и на промышленном туризме, уверен Дмитрий Теплов. Наряду с вопросами обеспечения безопасности руководство предприятий вынуждено решать сугубо финансовые задачи — например, поиск новых заказов.

«Сложность заключается еще и в поиске специалиста для проведения экскурсий. Нередко встречей гостей занимаются сотрудники HR-, PR-службы или даже работники производств. Из-за оптимизации бюджетов руководство вынуждено корректировать их функционал. Многим просто не до проектов по развитию промышленного туризма: на это нет времени или свободных средств»,— подчеркнул господин Теплов.

Андрей Кудрин