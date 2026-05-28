Участниками нижегородского НПЦ БАС произвели 2,5 тысячи гражданских БПЛА

В Нижегородском научно-производственном центре беспилотных авиасистем (АНО «НПЦ БАС») с момента его основания было произведено более 2,5 тыс. БПЛА для сельского хозяйства, логистики и мониторинга, рассказал губернатор Глеб Никитин. «Центр стал ядром системы беспилотной авиации, объединяющей порядка 20 организаций. Кроме того, за 2025 год подготовлено почти 600 специалистов в сфере БАС», — отметил глава региона.

На создание и развитие НПЦ БАС было затрачено 863 млн руб. бюджетных средств, а в Нижегородской области для проведения полетов беспилотников в ноябре 2024 года был введен экспериментальный правовой режим.

