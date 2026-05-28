Ночные заморозки придут в Московский регион до начала лета

Температура ниже нуля прогнозируется в ночь на 29 мая в Московской, Тверской, Владимирской и Рязанской областях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Ночью и утром 29 мая в отдельных районах указанных регионов температура может варьироваться от 0 °С до -2 °С. Заморозки могут повториться также ночью и утром 30 мая.

В Москве в ночь на 29 мая ожидается небольшой дождь, местами температура может подниматься до 4-6 °С. Днем 30 мая дождь продолжится, температура воздуха будет варьироваться от 10 °С до 12 °С.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, с 29 мая по 1 июня на территории европейской части страны похолодание продолжится, температура будет на 3-8 °С ниже средних показателей. В большинстве районов будут идти дожди, в отдельных местах ожидаются ливни с грозой, градом и порывами ветра до 15-20 м/с.