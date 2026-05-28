Шойгу: на форуме по безопасности подписали контракты на сумму более $1 млрд

На Международном форуме по безопасности были подписаны контракты на сумму свыше $1 млрд, сообщил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. По его словам, на мероприятии состоялось более 100 встреч.

«По ходу форума многие пытались, и им удавалось, договориться с нашими компаниями, а кто-то даже успел подписать и подготовить контракты. Контрактов более чем на миллиард долларов подписано»,— сказал господин Шойгу (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что контракты охватывают различные направления безопасности, в том числе информационную.

По данным секретаря Совбеза, в форуме участвовали 145 стран и международных организаций. Кроме того, отметил господин Шойгу, на мероприятии присутствовали «представители недружественных стран». В круглых столах участвовали более 200 специалистов из разных организаций, министерств и ведомств, в том числе международных.