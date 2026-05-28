Франция отменила указы о рабстве почти 200-летней давности

Нижняя палата парламента Франции единогласно проголосовала за отмену «Черного кодекса» (Code Noir), регулирующего рабство во всех французских колониях. Об этом сообщает La Provence.

Подписанный в 1685 году Людовиком XIV и состоящий из 60 статей, кодекс классифицировал рабов как «движимое имущество», позволяя приобретать и продавать их как другие товары, использовать для работы и т. д. Также в нем устанавливались наказания за побег — от отрезания ушей до смертной казни.

Выступая в Национальном собрании, министр по делам заморских территорий Наима Мучу призвала удалить «этот позорный текст из правовой системы», несмотря на то что он фактически давно утратил свою силу. Она отметила, что «его отпечаток и вес по-прежнему ощущаются».

Эксперты говорят, что отмена кодекса имеет скорее символическую, нежели юридическую значимость. Отмечается, что это шаг на пути к переосмыслению прошлого страны. Теперь законопроект должен быть рассмотрен Сенатом, он уже получил поддержку президента страны.

