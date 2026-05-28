Вам удобрено

Химкомбинаты из Пермского края в прошлом году получили рекордную прибыль. Их доходность выросла в 425 раз. При этом объемы производства также выросли, но несущественно — на 2%. Эксперты считают, что бурный рост химической отрасли Пермского края в 2025 году отчасти связан с развитием производства калийных удобрений. Они ожидают, что в 2026 году мировые цены на удобрения продолжат расти. В сегменте нефтегазохимии в 2026 году также стоит ждать увеличения маржи на фоне роста цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объем продаж пермских производителей удобрений вырос на 20% в 2025 году

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Объем продаж пермских производителей удобрений вырос на 20% в 2025 году

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Промышленность Прикамья впервые с 2022 года вернулась к снижению показателей. За прошлый год индекс промышленного производства оказался на 2% ниже показателей 2024 года. В секторе обрабатывающих производств индекс упал на целых 3%. Показатели связаны с общим охлаждением экономики, курс на который взяли федеральные власти, что привело к заметному подорожанию кредитных ресурсов. Влияние на экономику оказывали и международные факторы.

Химическая отрасль Прикамья за этот же период была в небольшом плюсе. Так, предприятия сектора химических веществ и химических продуктов продемонстрировали рост на 2,2%. Сектор «Добыча полезных ископаемых», где заложены показатели прикамских калийщиков, показал едва заметный рост в размере 0,3%.

В то же время прошлогодние результаты пермских химиков оказались хуже показателей 2024 года. Тогда производство химических продуктов выросло почти на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Пермские производители химических удобрений показали еще больший рост объемов продаж — на 20%.

Несмотря на скромные показатели по росту производства, пермские химики добились в 2025 году выдающихся показателей по прибыльности. По данным Пермьстата, в 2025 году предприятия химической отрасли региона получили прибыль в сумме 185 млрд руб., увеличив ее в отчетном периоде в 425 раз. Такой финансовый результат отчасти связан с тем, что в 2024 году данные о прибыли прикамских химиков были скрыты от публикации. Единственное, что раскрыла о прибыли химиков 2024 года статистика, это сальдированный результат (превышение прибыли над убытками) — 74 млрд руб. В 2025 году этот показатель составил 184 млрд руб. В прошлом году 83% химпредприятий региона были прибыльными. Убытки принесли лишь 16% производств на сумму 1,6 млрд руб.

BG проанализировал финансовые показатели компаний, работающих в сфере химической отрасли. Крупнейшие игроки завершили год разнопланово: кто-то резко ухудшил доходность, кто-то, наоборот, улучшил. Некоторые компании после начала СВО прекратили показывать финансовую отчетность и ушли из публичной плоскости («Усольский калийный комбинат — Еврохим», «Сода-Хлорат». «Галополимер Пермь»).

Крупнейший в стране производитель хлористого калия «Уралкалий» в 2025 году по МСФО увеличил выручку на 10%, она составила 463,3 млрд руб. Валовая прибыль достигла 178,3 млрд руб., что на 35% выше показателя предыдущего года. Согласно отчету компании, объем реализации продукции «Уралкалия» в 2025 году составил 13,1 млн тонн. Доля экспорта в общем объеме продаж компании составила 75%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Крупнейший в стране производитель хлоркалия «Уралкалий» в 2025 году по МСФО увеличил выручку на 10%

Крупнейший в стране производитель хлоркалия «Уралкалий» в 2025 году по МСФО увеличил выручку на 10%



«Отчетный год стал для „Уралкалия“ периодом уверенного роста. Высокий уровень спроса на калийные удобрения позволил нам нарастить объемы нашего годового производства до 13,2 млн тонн, подтвердив статус надежного поставщика для аграриев по всему миру. Этот результат — следствие четкой работы всего производственного блока и эффективной сбытовой и логистической политики компании. На фоне общего мирового объема потребления хлористого калия в 2025 году, составившего 76 млн тонн, мы продолжаем реализацию ключевых инвестиционных проектов, в том числе строительство поверхностного комплекса нового рудника Соликамск-2, который обеспечит стабильную добычу сильвинитовой руды на десятилетия вперед. Параллельно мы развиваем мощности по грануляции, усиливая наши компетенции в выпуске продукции с добавленной стоимостью, востребованной на многих ключевых рынках. Общий объем капитальных затрат на поддержание и расширение мощностей в отчетном периоде составил $269 млн»,— отметил гендиректор ПАО «Уралкалий» Виталий Лаук в годовом отчете компании.

По информации главы Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрея Гурьева, в 2025 году все предприятия России произвели 65,5 млн тонн минеральных удобрений, что стало новым рекордом. Другие производители удобрений в Прикамье, не раскрывающие свои финпоказатели, также сообщают о росте выпуска продукции. 2025 году филиал «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“» произвел 897,9 тыс. тонн продукции, в том числе 206 тыс. тонн товарного аммиака, 665,5 тыс. тонн карбамида и 26,4 тыс. тонн реагента AUS 32. Для сравнения, в 2024 году завод произвел 792 тыс. тонн товарной продукции. Рост составил 13%. Увеличение объема производства связано с меньшей продолжительностью остановок агрегатов аммиака и карбамида на капитальный ремонт, а также с увеличением производительности агрегата аммиака, пояснили BG в компании.

Среди тех химических предприятий региона, которые в прошлом году улучшили показатели, АО «Сибур-Химпром». В 2024 году АО отчиталось об убытках в 663,2 млн руб., тогда как в 2025 году общество уже показало чистую прибыль в 778,52 млн руб. При этом выручка компании выросла не так существенно, всего на 1,6% — до 13,248 млрд руб. (годом ранее — 13,036 млрд руб.). В компании не комментировали показали 2024 года, также отказались от обсуждений и отчета 2025-го.

Березниковский содовый завод (БСЗ) увеличил чистую прибыль в 18 раз — с 82,3 млн руб. в 2024-м до 1,499 млрд руб. в 2025 году. По итогам 2025 года выручка АО «Березниковский содовый завод» выросла незначительно — с 9,8 до 11,8 млрд руб.

Рекордную прибыль на БСЗ объяснили ростом цен на соду. Средняя цена реализации кальцинированной соды в 2025 году увеличилась на 32% по сравнению с 2024 годом (увеличение цен реализации в 2025 году по соде кальцинированной марки А составило 28%, по соде кальцинированной марки Б — 39%). Это дало комбинату дополнительно 2,8 млрд руб. При этом ему удалось снизить затраты на покупку сырья на 517 млн руб., в том числе за счет снижения цен на антрацит и натрий хлористый технический. Рост затрат на топливо (природный газ) составил 6,1%.

Наряду с этим БЗС произвел в прошлом году на 6,8% меньше кальцинированной соды марки Б (522 тыс. тонн). Отгрузка кальцинированной соды за 2025 год по сравнению с 2024 годом снизилась на 8,3%, годовой бизнес-план по отгрузке выполнен только на 86,9% (при плане 576,6 тыс. тонн отгружено 500,8 тыс. тонн).

Не все предприятия химической отрасли в прошлом году порадовали своих акционеров. Главное «разочарование» прошлого года — показатели пермского АО «Камтэкс-Химпром». Пермский химкомбинат по итогам 2025 года получил чистый убыток в размере 461,5 млн руб. против чистой прибыли 503,5 млн руб. годом ранее. Выручка АО за год сократилась почти на 20% — с 6 до 4,9 млрд руб.

Основной причиной снижения выручки и получения убытка стало отсутствие поставок сырья (ортоксилола) для производства готовой продукции в четвертом квартале 2025 года, пояснили на предприятии. Кроме того, в течение всего прошлого года происходило снижение мировых цен на продукцию, наложившееся на укрепление национальной валюты и сокращение производства ортоксилола в России. «Снижение производства сырья для производства фталевого ангидрида (ортоксилола) в 2025 году связано с дефицитом нефтеперерабатывающих мощностей, что было следствием внеплановых остановок после падения на заводы обломков БПЛА»,— отмечается в документе, который процитировал «Интерфакс».

Компания напоминает, что в 2023 году продукция завода (фталевый ангидрид) была запрещена к ввозу в Евросоюз. В результате санкционных ограничений предприятие было вынуждено переориентировать свои экспортные потоки на другие рынки сбыта. В 2025 году 83% готовой продукции на экспорт было реализовано покупателям из Турции (в 2024-м — 94%).

Среди снизивших показатели химкомбинатов — «Уральский завод противогололедных материалов» (УЗПМ). ООО «УЗМП» по итогам 2025 года получило чистую прибыль в размере 1,9 млрд руб., что в 1,7 раза меньше, чем годом ранее. Выручка снизилась на 22,5% — до 10,9 млрд руб. Прибыль от продаж показала снижение в 1,7 раза и составила 2,4 млрд руб. УЗПМ производит противогололедные реагенты. В компании снижение показателей не прокомментировали.

Эксперты считают, что рост химической отрасли Пермского края в 2025 году отчасти связан с развитием производства калийных удобрений.

«В последние несколько лет компании активно наращивали производство калийных удобрений в регионе. При этом стоимость хлористого калия в мире в 2025 году выросла примерно на треть год к году — до $270–300 за тонну. «Это повлияло на рост показателей прибыльности в среднем по отрасли»,— говорит Нина Адамова, аналитик центра экономического прогнозирования Газпромбанка.

В крупной и важной в рамках российского химического комплекса отрасли удобрений рост объемов производства и цен в 2026 году продолжается. Эксперт прогнозирует дальнейший рост цены на удобрения. В сегменте нефтегазохимии в 2026 году также стоит ждать увеличения маржи на фоне роста цен, прогнозирует аналитик.

Ирина Суханова