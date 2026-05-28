РФС запретил «Крыльям Советов» и «Торпедо» регистрировать новых игроков

Российский футбольный союз (РФС) запретил самарским «Крыльям Советов» и московскому «Торпедо» регистрировать новых игроков. Соответствующее решение было принято на заседании палаты по разрешению споров.

Принято решение удовлетворить заявление ФК «Зенит» в отношении «Крыльев Советов» о взыскании задолженности по выплате трансферной компенсации за трансфер нападающего Ивана Сергеева в полном объеме. Самарский клуб обязан выплатить чемпионам России компенсацию за переход футболиста. За нарушение сроков выплат по трансферному контракту «Крыльям Советов» начислены пени.

В качестве обеспечительной меры к самарскому клубу применили запрет на регистрацию новых футболистов.

