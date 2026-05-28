Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать проведение переговоров с Россией

На неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза на Кипре так и не приняли решения о проведении переговоров с Россией. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По словам собеседника агентства, министры обсудили список условий для мирного урегулирования на Украине, а также красные линии. Источник отметил, что это лишь начало продолжительного процесса, поэтому говорить о практических решениях пока рано. Кандидатуру переговорщика с Россией европейские министры еще не обсуждали.

Европейская служба внешних действий активно возражает против такой дискуссии и считает, что вести переговоры должна именно она, добавил собеседник ТАСС. Источник также сообщил, что те же темы будут подняты на саммите 18–19 июня.