Виктория Манасир о новой роскоши: как выиграть время у мегаполиса

Миф о том, что в центре города семье с детьми не место, не более чем миф (еще и непонятно откуда взявшийся). Мое детство прошло на Таганке. Мама отпускала погулять поблизости от дома, а до первой балетной школы было рукой подать. Уже потом была ловушка загородной жизни. Огородно-лесная рутина засасывает так, что до условных выставок и перформансов не доходят ни руки, ни ноги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктория Манасир

Виктория Манасир



Со своими детьми уже другая история. Старшие постепенно сепарируются, с подрастающими хочется наверстать то, что, возможно, упустила. В плотной сетке расписаний с педагогами хочется встречаться только в двух случаях: когда детей нужно либо пожурить, либо наградить. Саму же все чаще тянет скрыться в местах силы либо восстановить тонкую душевную организацию.

Когда по Москве пошли разговоры о новом делюкс-квартале «Николь» от MR Private, первым делом захотелось представить себя одним из резидентов этого проекта. А также понять, бывает ли размеренная жизнь в самом центре города (квартал расположен в 300 м от Кремля). Такая, чтобы было место и рабочим делам, и семейной идиллии, и развитию детей. Оказалось, очень даже бывает. Настолько, что захотелось «нарисовать» карту отдельного дня внутри квартала «Николь».

Утро

Кофе во внутреннем дворе. Тихо. Дети разбежались: кто на занятия, кто по игровым. Одна из них — детское арт-пространство с настоящими работами современных художников. Курирует программу занятий арт-клуб KidsArtWeekend, а работы для него предоставлены онлайн-галереей Sample. Юные счастливчики знакомятся с искусством через практику и диалог: работают с формой, цветом, звуком, учатся видеть, интерпретировать, задавать вопросы. Со временем это становится частью их собственного взгляда на мир. И все это внутри двора. Ребенок не переходит дорогу, не ждет водителя: вышел из дома — и уже на месте.

Также предусмотрены отдельные зоны для занятий с репетиторами. Ребенка ничто не отвлекает от занятий, а родителю нет необходимости погружаться в обучение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 3

Теперь — забота о себе. Для интенсивного, но мягкого начала дня — йога на открытом воздухе, сессия с персональным тренером, затем хаммам. Также есть продуманный островок для бьюти-услуг: маски, массажи, маникюр... Сюда же отнесем активный досуг с бассейном и собственным фитнес-залом — все это рядом и доступно постоянно. Если же впереди насыщенный рабочий день, в «Николь» его можно выстроить без головной боли с логистикой и лишних перемещений по городу: внутри квартала работает служба доставки и отправки документов, а также есть переговорные для решения любых деловых вопросов.

День

Пока дети получают знания и развиваются, муж встречается с партнерами и ведет переговоры, можно распланировать остаток дня. Если вечером ждет встреча с друзьями, ее легко можно превратить в полноценный светский вечер. Приветственный напиток на террасе, живая музыка внутри, отдельные зоны для приготовления блюд и свои коридоры для официантов — и нет, это не пересказ фильма про отчаянных домохозяек, а вполне закономерная реальность «Николь».

А вот уже и дети вернулись с занятий. Не с очередной поделкой, которую надо где-то разместить, а с разговором, с каверзным вопросом, после которого самой захочется лишний раз открыть книгу или записаться на лекцию. Идем гулять — причем тоже внутри квартала, потому что он состоит из домов с разным характером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 2

«Николь Клуб» — динамичный, открытый городу. Здесь и пространство для жизни, и шопинг, и рестораны. Двухуровневые пентхаусы со вторым светом, панорамное остекление, виды на Кремль. «Николь Резиденция» — семейная, приватная. Подходит, если хочется закрыться от внешнего мира, но не выходить из его ритма. Отдельный двор, таунхаусы с патио, тишина и земля под ногами (даже в центре). «Николь Коллекция» — классическая, камерная. Уже для тех, кто тишину и приватность ценит в первую очередь. Тихая зона в стиле парижских особняков времен барона Османа: лепнина, благородные пропорции и единение с собой и своей семьей.

Вечер

Распланированный днем светский вечер превращается в жизнь. Гостей проводят от подземного паркинга до точки назначения (кстати, валет-паркинг тоже предусмотрен). Легкие разговоры проходят в декорациях вечерней Москвы с видами, которые бесполезно пытаться описать — исторический центр превращает любой вечер в мероприятие, на котором хочется держать осанку. Кстати, после вечеринки можно не беспокоиться о квартире — клининг-служба приведет ее в первозданный вид. Пока мы всей семьей смотрим любимые фильмы в приватном мини-кинотеатре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 2

Если же хочется чего-то более спокойного и культурного, можно пройти буквально 15 минут — и попасть в Большой театр. Да и вообще напротив проекта прямо сейчас ведется реконструкция Камерной сцены Большого, так что добраться можно будет даже не за 15, а за пару минут — причем пешком. Если же возникло ощущение, что дома мы уже засиделись, до любого любимого ресторана или арт-пространства — рукой подать.

«Николь» в целом представляет собой даже не город в городе — хотя это удобный и уместный для современной Москвы концепт, а скорее спутника для всей семьи. Комфорт? Безусловно. Развитие и интересная жизнь для детей? Да. Но помимо всего этого, квартал помогает выстроить процессы так, что не нужно ни под кого и ни подо что подстраиваться. Наоборот, делюкс-квартал будто прислушивается к запросам и желаниям — и делает так, что они бесшовно становятся частью жизни.

Как говорится во всемирно известном слогане, «ведь я этого достойна». И здесь это звучит не пафосно. Просто так оно и есть.