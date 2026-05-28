В аэропорту Кольцово прошли плановые противоэпидемические учения

В екатеринбургском аэропорту Кольцово состоялись плановые межведомственные противоэпидемические учения, в ходе которых отрабатывались действия при выявлении пассажира с признаками опасного инфекционного заболевания на борту самолета. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Фото: Юрий Ломакин

Согласно легенде, экипаж самолета, выполнявшего международный рейс в Екатеринбург, сообщил о резком ухудшении состояния здоровья одной из пассажирок. По прибытии воздушного судна на перрон аэропорта специалисты провели мероприятия по изоляции условного больного, эвакуации пассажиров и экипажа, а также ликвидации очага инфекции.

В учениях приняли участие сотрудники врачебного здравпункта Кольцово и служб аэропорта, специалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской области, Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб», Центра гигиены и эпидемиологии, станции скорой медицинской помощи имени В. Ф. Капиноса, а также представители авиакомпании «Уральские авиалинии», пограничной службы и таможенных органов.

Полина Бабинцева

