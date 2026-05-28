Иностранца приговорили к 20 годам за подготовку теракта в Ессентуках

Южный окружной военный суд приговорил гражданина иностранного государства к 20 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тыс. руб. за подготовку теракта на Ставрополье. Первые пять лет он должен провести в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что в январе 2025 года подсудимый, придерживавшийся радикальных взглядов и действовавший по заданию неустановленного участника террористической организации, планировал взорвать объект железнодорожной инфраструктуры в Ессентуках. Для этого он приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и хранил их по месту своего жительства.

Иностранец был признан виновным по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (подготовка к теракту, который не был завершен), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в террористической организации), ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (подготовка к производству взрывных устройств).