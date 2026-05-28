Так себе канцлер

Удручающие рейтинги Христианско-демократического союза (ХДС), проблемы внутри правящей коалиции и непопулярность канцлера ФРГ Фридриха Мерца породили слухи о его скорой смене. Потенциальным преемником называют премьер-министра земли Северный Рейн—Вестфалия Хендрика Вюста. В окружении самого канцлера такой сценарий отрицают. Причем сама процедура — не самый простой вариант, который вряд ли моментально решит проблемы действующего правительства.

Фото: AP

Спустя год после прихода к власти канцлера Фридриха Мерца правительство Германии, как и правящая Христианско-демократическая партия, находятся в кризисе. Последний опрос института общественного мнения INSA от 26 мая дает ХДС рейтинг порядка 22%, тогда как поддержка крайне правой «Альтернативы для Германии» (АдГ), по их данным, достигает 29%.

Немецкий таблоид Bild и журнал Stern сообщили о дискуссиях в руководстве партии по вопросу смены канцлера. По данным Bild, пока участники дискуссии пытаются понять, насколько реалистичен сценарий, будет ли он успешен и согласится ли сам Мерц уйти или же его придется к этому принудить. Конкретного плана по его свержению еще нет.

В окружении Фридриха Мерца попытались опровергнуть эти слухи. По данным Handelsblatt, близкие к канцлеру политики отмахнулись от подобных разговоров как наивных и спекулятивных, подчеркнув, что они демонстрируют «опасную склонность к разжиганию смуты» и «невежество в отношении Конституции и политической реальности».

Сторонников же смены канцлера обвинили в том, что они играют на руку «Альтернативе для Германии» и лишают немецкий политический центр авторитета.

Это, в свою очередь, дестабилизирует ситуацию в Бундестаге, что вдвойне безответственно на фоне глобального кризиса.

Такие оценки подтверждают: слухи о смене канцлера реальны и он не собирается покидать свой пост без боя. О своем намерении сохранить власть Фридрих Мерц дал понять во время визита в город Арнсберг. Там он участвовал в памятном мероприятии, приуроченном к 80-летию «Нехайм-Хюстенской программы» — одного из ключевых учредительных документов ХДС, принятого в 1946 году при Конраде Аденауэре.

В своем выступлении господин Мерц заявил, что полностью осознает возложенную на него ответственность и не намерен сдаваться. «Германия способна на новый прорыв. И я лично со всей силой настроен обеспечить этот прорыв вместе со своим правительством»,— сказал он присутствующим. Вместе с тем канцлер частично признал ошибки действующего правительства, указав, что они могли бы сделать больше, и вновь исключил сценарий распада коалиции и сотрудничества с АдГ.

Фото: Teresa. Kroeger / Reuters

Тем временем в немецких СМИ продолжаются дискуссии о том, кто мог бы прийти на смену Фридриху Мерцу. Главным претендентом называют премьер-министра земли Северный Рейн—Вестфалия Хендрика Вюста. Он считается более умеренным политиком, чем Мерц, и заслужил доверие однопартийцев как человек, который смог сформировать прочную и успешную коалицию с «Зелеными» в самой крупной по населению федеральной земле страны.

Поддержка Вюста там высока: по данным Forsa, 60% избирателей Северного Рейна—Вестфалии считают, что он был бы лучшим канцлером, чем Мерц.

На федеральном уровне с такой оценкой согласны 39% респондентов, против выступают 36%.

В самом ХДС популярность Вюста достигает 39%, что почти в два раза выше показателей Мерца. Кроме того, он считается кандидатом, которого будут готовы принять входящие в правящую коалицию социал-демократы.

Помимо Вюста, среди потенциальных кандидатов на пост канцлера называют премьер-министра Баварии и лидера «сестринской» партии христианских социалистов Маркуса Зедера. Еще один кандидат — лидер парламентской фракции ХДС в Бундестаге Йенс Шпан. Правда, его шансы потенциально ниже, чем у других политиков. Несмотря на довольно успешное управление фракцией, за Шпаном тянется коррупционный шлейф из-за истории с закупкой медицинских масок по завышенной цене во время пандемии коронавируса (Йенс Шпан тогда входил в правительство Ангелы Меркель и возглавлял Минздрав). Кроме того, его личный рейтинг внутри Германии немногим выше печальных показателей Мерца.

Пока что вылившаяся в публичное пространство дискуссия скорее является индикатором проблем правительства и самого канцлера, нежели реальным предвестником бунта в ХДС. Для смены канцлера необходимо голосование в Бундестаге, и поддержать новую кандидатуру должны будут почти все депутаты от ХДС/ХСС и СДПГ (партии правят с перевесом лишь в 12 голосов). Пока же внутри коалиции нет консенсуса даже по вопросу о самой целесообразности низложения Фридриха Мерца. Сам канцлер уже показал, что уступать свое кресло не намерен, а влиятельные министры федеральных земель, которые могли бы оказать на него давление, пока остаются в роли наблюдателей.

Потенциальным триггером изменения ситуации могут стать осенние выборы в Мекленбурге—Передней Померании и Саксонии-Анхальт, где АдГ может получить рекордное число голосов. Впрочем, в случае оглушительной победы крайне правых на повестку скорее встанет уже не вопрос о смене канцлера, а вопрос о том, как удержать на плаву само правительство.

Вероника Вишнякова