ЦБ: розничные инвесторы внесли на брокерские счета рекордные 910 млрд рублей

В январе — марте 2026 года розничные инвесторы пополнили брокерские счета на 910 млрд руб., сообщила пресс-служба Банка России. Регулятор назвал этот показатель самым высоким за квартал с начала наблюдений в 2021 году.

Активнее всего в фондовый рынок вкладывались инвесторы с размером счета свыше 1 млн руб. В ЦБ добавили, что привлекательность вложений в ценные бумаги росла на фоне снижения ключевой ставки.

Благодаря рекордному притоку средств активы клиентов брокеров увеличились за квартал на 9% — до 13,3 трлн руб. При этом инвесторы отдавали предпочтение долговым бумагам, хотя их доля в портфелях несколько сократилась — с 38% до 36%. Чаще всего приобретались долгосрочные облигации федерального займа со сроком погашения свыше 10 лет, а также среднесрочные облигации эмитентов с высоким кредитным рейтингом.

Кроме того, клиенты брокеров нарастили вложения в биржевые фонды денежного рынка, а также в облигационные и смешанные фонды.

В ЦБ отметили, что в ожидании дивидендных выплат инвесторы стали проявлять интерес к российским акциям. В отличие от предыдущего квартала, покупки долевых инструментов превышали их продажи.