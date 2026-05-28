Жители различных регионов России жалуются на нестабильную работу Telegram

В четверг, 28 мая, в различных регионах России отмечается нестабильная работа мессенджера Telegram. Информация об этом размещена на сайте «Сбой.РФ».

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

На первом месте по числу обратившихся россиян — Москва, на которую приходится 36% обращений. На третьем месте — Санкт-Петербург с 15%.

Пользователи соцсетей сообщают, что имеются сложности как при использовании Telegram-прокси, так и при работе с VPN.

