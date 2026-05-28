Китай обвинил Нидерланды в нарушении территориального суверенитета

Власти КНР заявили, что нидерландский военный корабль вошел в китайские территориальные воды в Южно-Китайском море. Речь идет о фрегате De Ruyter, который проходил в акватории Парасельских островов. Над этим архипелагом в 1974 году был установлен контроль КНР, однако претензии на острова предъявляют также Вьетнам и Тайвань.

Официальный представитель китайского министерства обороны Чжай Шичэнь обвинил фрегат «в нарушении территориального суверенитета Китая, а также морской и воздушной безопасности». По словам китайского чиновника, корабль нарушил не только водные, но и воздушные границы КНР. В состав вооружения фрегата входит вертолет NH90, который может использоваться для противокорабельной/противолодочной разведки или для высадки десанта.

Представители ВМС Нидерландов отрицают обвинения китайской стороны. «Фрегат не находился в территориальных водах. Он действует в соответствии с международным правом»,— заявила представитель ВМС Нидерландов Маринка Хиральдо Вос-ван Коотен. «De Ruyter продолжает пребывание в районе, где разрешено свободное передвижение»,— добавила госпожа Вос-ван Коотен, отказавшись предоставить дополнительную информацию.

Евгений Хвостик