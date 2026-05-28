Водители большегрузов пожаловались главе Удмуртии на штрафы за въезд в Ижевск

Водители большегрузов пожаловались на крупные штрафы за въезд в Ижевск после перенастройки камер видеофиксации в зонах действия знака «Движение грузовых автомобилей запрещено». Их комментарии опубликованы под постом главы Удмуртии Александра Бречалова во «ВКонтакте».

Перевозчик Валентину Д. рассказал, что за последние дни ему пришло четыре штрафа по 10 тыс. руб. каждый. В миндортрансе водителям ответили, что системы видеофиксации нарушений были перестроены весной 2026 года. Знаки на въездах в город, запрещающие движение большегрузов, начали устанавливать еще 2024 году. Ограничения не распространяются на почтовые автомобили, а также грузовики, обслуживающие предприятия в обозначенной зоне.

«Однако выявилась другая проблема — штрафы начали приходить и нарушителям, и водителям, обслуживающим предприятия, которые имеют полное право на проезд. Штраф можно оспорить в ГАИ, однако это занимает время»,— рассказали в министерстве изданию «Сусанин». Миндортранс республики прорабатывает этот вопрос.