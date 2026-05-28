Управление культуры Ульяновска возглавила Юлия Фомичева

Глава Ульяновска Александр Болдакин подписал распоряжение о назначении начальником управления культуры и организации досуга населения администрации Ульяновска Юлии Фомичевой. Об этом в четверг сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии города Ульяновска Фото: Пресс-служба мэрии города Ульяновска

Как отметил глава города, Юлия Фомичева «имеет значительный опыт работы в сфере культуры, организации городских мероприятий и взаимодействия с городскими учреждениями культуры».

Юлия Фомичева родом из Тереньгульского района Ульяновской области. В 1992 году окончила факультет иностранных языков Ульяновского государственного педагогического университета по специальности «учитель немецкого и английского языков».

В управлении культуры работает с февраля 2019 года, в этом же году заняла должность заместителя начальника управления.

Также она является секретарем правления Ульяновского регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России».

С 2022 года активно поддерживает связь с новыми регионами России — Донецкой и Луганской Народными Республиками, участвует в сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО, посещала ЛНР с творческими коллективами и гумпомощью.

За профессиональную деятельность и активную общественную работу Юлия Фомичева отмечена наградами и поощрениями, в том числе благодарственным письмом Минкульта РФ, благодарностью губернатора региона, почетными грамотами регионального заксобрания и мэрии Ульяновска.

С 18 марта 2026 года Юлия Фомичева уже исполняла обязанности главы управления. Прежний руководитель управления Елена Топоркова, проработавшая главой управления с 16 сентября 2011 года, 25 февраля 2026 года покинула пост в связи с выходом на пенсию. На заседании городского оперштаба глава Ульяновска Александр Болдакин вручил ей Почетную грамоту за высокие профессиональные достижения и значимый вклад в развитие городской культуры.

Андрей Васильев, Ульяновск