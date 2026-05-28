Все в мыле

В Пермском крае увеличиваются объемы выпуска бытовой химии. За последние два-три года ее производство выросло примерно на 20–30% в натуральном выражении. Прогресс связан в первую очередь с импортозамещением: региональные производители прошли сложный путь — от копирования иностранных аналогов до создания уникальных продуктов. Они выпускаются не только на крупных предприятиях, но и на небольших, молодых площадках. По мнению экспертов, такое развитие ситуации — вынужденный ответ на изменения рынка. Собеседники отмечают перспективность направления, но указывают на необходимость объемных инвестиций и высокую конкуренцию на рынке.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Производство бытовой химии в России за последние годы выросло более чем на четверть

Сутью — на мыло За последние два-три года объемы производства отечественной бытовой химии выросли примерно на 20–30% в натуральном выражении, отмечает управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова. Прирост обеспечили как предприятия, давно известные на рынке, так и новые игроки.

Согласно базе данных Rusprofile, в Пермском крае зарегистрировано 36 действующих производителей бытовой химии. Крупнейшим является «ЛАБ Индастриз» (бывший завод Henkel). Свои финансовые показатели компания не раскрывает.

Среди крупнейших также — производитель чистящих и моющих средств «Аквасоюз» (выручка в 2025 году составила 285 млн руб.— рост на 43% по сравнению с 2024 годом), ООО IMG+ (производит моющие средства под брендом «МИГ» и «Чудесан», выручка в 2025 году 60 млн руб., снижение на 17%), ООО «Биохим» (специализируется на производстве мыла, моющих и чистящих средств и выпускает продукцию под собственной торговой маркой Sanros; выручка за 2025 год составила 51,3 млн руб., рост 15%), ООО «Камская фабрика моющих средств» (выручка в 2025 году 17 млн руб., снижение 16%), ООО ПФ «Роса» (производит моющие средства; выручка за 2025 год 25 млн руб., снижение на 6%), ООО «Научно-производственная фирма „Пермхимпродукт“» (производитель технических моющих средств, средств для стирки, жидкого мыла; выручка за 2025 год 216 млн руб., снижение на 6%), краснокамское ООО «Камская фабрика моющих средств» (выручка за 2025 год 17 млн руб., снижение на 16%).

Анастасия Владимирова выделяет в структуре производства три категории игроков. Это предприятия, продолжающие работу после смены собственника и локализации бизнеса. Например, бывший завод концерна Henkel в Перми, под управлением компании «Лаб Индастриз», выпускает товары под русифицированными или обновленными названиями.

Вторая категория — диверсифицированные химические и косметические холдинги, уловившие конъюнктуру и оперативно перенастроившие часть своих линий под выпуск стиральных порошков и гелей. Так, особую ставку на «быт» сделал Уральский завод противогололедных материалов. Компания, известная как производитель современных средств для борьбы со льдом, в начале 2026 года расширила линейку товаров для дома, выпустив парфюмированное жидкое мыло и гель для мытья посуды и фруктов.

Ранее о внедрении полного цикла производства бытовой химии и косметики, не имеющих аналогов в РФ, сообщил Пермский завод пластмассовых изделий. Предприятие специализируется на выпуске тары и укупорочных средств для косметики и бытовой химии. По данным сервиса Rusprofile, за 2025 год оно получило 2,29 млрд руб. выручки, что на 16,8% выше результата предыдущего года. Чистая прибыль при этом выросла с 29,1 млн до 111 млн руб.

Третье направление — созданные с нуля компании. В конце 2025 года в Перми зарегистрирована новая компания по производству мыла и чистящих средств — ООО «Хемиком Плюс», базирующаяся на площадке бывшего завода ЖБК №1. В начале 2026 года производство подало заявку на регистрацию товарного знака Vertox.

По мнению госпожи Владимировой, производители бытовой химии в Прикамье воспользовались изменением рыночной конъюнктуры: снижением поставок на отечественный рынок западной продукции и ее значительным подорожанием. Региональные предприятия увеличили выпуск продукции и существенно расширили ее ассортимент, попутно создав новые рецептуры и модернизировав производства. Это позволило вывести товары на рынки других регионов страны и за ее пределы.

«Текущее состояние рынка бытовой химии в России, и в Пермском крае в частности, демонстрирует весьма впечатляющий пример того, как внешние шоки способны запустить глубокую внутреннюю трансформацию целой отрасли. Этот рывок особенно заметен на фоне разговоров о стагнации рынка моющих средств до 2024–2025 годов. В предыдущие годы, после массового ухода западных игроков, его общая емкость в литрах практически не росла: население на фоне инфляции склонялось к сберегательной модели потребления, экономнее расходуя средства. Однако внутри этой стагнирующей картины происходил другой незаметный сдвиг — стремительное замещение выпадающих объемов импорта и продукции ушедших западных корпораций товарами российского производства»,— утверждает эксперт.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Производители бытовой химии пытаются наладить выпуск оригинальной продукции, а не копировать иностранные аналоги

Импермский размах Развитию бытовой химии в регионе способствует соседство с крупными химическими компаниями, которые становятся сырьевой базой для бытового направления. «Такие игроки, как „Сибур-Химпром“, „Метафракс“ и предприятия калийной промышленности, обеспечивают локальных производителей базовым сырьем: спиртами, растворителями, щелочами и поверхностно-активными веществами (ПАВ). Их наличие буквально в соседнем муниципалитете радикально снижает логистические издержки и себестоимость конечного продукта»,— подчеркивают в IPM Consulting.

До 2022 года рынок бытовой химии в России держали под контролем крупные транснациональные компании. Британская Unilever, немецкий Henkel, американская Procter & Gamble в конце 1990-х скупали российские предприятия химической промышленности и выпускали на них продукцию для отечественного рынка под своими брендами.

Одним из наиболее ярких примеров стало приобретение контрольного пакета акций ОАО «Пемос» концерном Henkel Group в 2001 году. Так, крупнейший в регионе производитель бытовой химии перешел на выпуск товаров глобальных брендов: Persil, Losk, Vernel. К концу 2010-х зарубежные игроки контролировали более 50% рынка сбыта бытовой химии в Пермском крае.

Ситуация кардинально изменилась с началом СВО: зарубежные холдинги покинули Россию, а западные санкции разорвали логистические цепочки. По мнению экспертов, это привело к необходимости корректировать рецептуру и состав выпускаемой продукции. Как сообщила Анастасия Владимирова, после ухода с рынка привычных марок технологи были вынуждены создавать их прямые аналоги, используя не европейское, а азиатское сырье. Это была экстренная мера: полки магазинов не должны были опустеть.

«Отечественное производство бытовой химии находилось в сильной зависимости от импортных компонентов и комплектующих. Крупные западные компании по производству сырья (BASF и Clariant) также ушли с российского рынка. Наши предприятия столкнулись с нехваткой широкого спектра реагентов и ингредиентов, часть из них даже попали под санкции. Нужно было время для поиска замены и организации логистики»,— говорит Ольга Красных.

Ситуация изменилась, и сегодня ведущие российские заводы не выпускают копии, стремясь к уникальным разработкам. Так, в «ЛАБ Индастриз» делают акцент на компетенциях собственных лабораторий, где разрабатываются новые формулы и совершенствуются существующие.

По мнению ведущего научного сотрудника Института технической химии УрО РАН Игоря Вальцифера, импортозамещение в этой сфере нельзя сводить только к замене ушедших иностранных брендов. Более правильная модель — это создание собственных функциональных продуктов: от рецептуры и лабораторной отработки до масштабирования, упаковки, контроля качества и вывода на рынок новых товаров.

«В Перми долгое время функционировал Институт бытовой химии (сейчас ООО «Научно-исследовательский институт бытовой химии „Росса“»), силами которого разработано большое количество рецептур: по ним до сих пор производят товары на разных предприятиях страны. Они сохранили компетенции, предлагают широкий спектр услуг. Это хороший инструмент для внутрирегиональной кооперации»,— делится доцент кафедры химических технологий ПНИПУ, кандидат химических наук Ольга Красных.

Результат промкооперации оказался заметен не только российским потребителям. Прикамская химическая продукция востребована в ближнем зарубежье. Например, по данным краевого правительства, продукция Пермского завода пластмассовых изделий поставляется в Казахстан, Узбекистан, Киргизию и Турцию.

«Внешнеторговый потенциал пермских товаров высок. В странах СНГ российская бытовая химия и так исторически является синонимом знака качества, а благодаря курсовой разнице национальных валют она оказывается еще и финансово привлекательной»,— поясняет Анастасия Владимирова.

Ольга Красных обратила внимание на то, что крупные игроки имеют больше возможностей реализовывать продукцию, например — за счет предоставления ритейлерам разных бонусов. Небольшие заводы чаще делают ставку на сетевой формат и онлайн-площадки, попутно пытаясь прорваться в торговые сети.

«В 2023 году наши лаборатории прошли через значительную реновацию, и теперь помогают решать еще больше задач. За последние годы значительно выросла доля продуктов собственной разработки, расширена экспертиза НИОКР в новых категориях. Как и многие другие производители, вынуждены были заменить часть поставщиков сырья и упаковки. Благодаря многоэтапному тестированию качество продукции осталось на высоком уровне. Все производственные процессы стандартизированы и сопровождаются многоступенчатым лабораторным контролем — от входной проверки сырья и материалов до финальных испытаний готовой продукции»,— говорит директор пермского филиала компании «ЛАБ Индастриз» Сергей Якушкин.

«Предприятия научились синтезировать новые формулы, учитывающие особенности локальной сырьевой базы. Более того, на рынке сформировался устойчивый пласт оригинальной отечественной экохимии на основе биоразлагаемых компонентов. По своей эффективности и гипоаллергенности она зачастую превосходит некогда популярные западные массовые бренды»,— подтверждает Анастасия Владимирова.

Игорь Вальцифер в качестве примера развития отрасли приводит совместную работу ученых Института технической химии УрО РАН и компании «Дедал». Еще в «досанкционном» 2020 году перед институтом поставили задачу по разработке отечественного продукта, сопоставимого по эффективности с европейскими аналогами. За ориентир взяли итальянское моющее средство Chanteclair. Предстояло не скопировать зарубежный продукт, а создать собственную рецептуру, адаптированную под доступную российскую сырьевую базу и более широкий спектр эксплуатационных загрязнений. Так появилось универсальное моющее средство «Чисто-Быстро».

Уроки химии Эксперты считают, что прикамские производители бытовой химии адаптировались к новым экономическим условиям. В IPM Consulting полагают, что сберегающая модель потребления, характерная для потребителей в 2024–2025 годах, преодолена и рынок перешел к умеренно ограниченному росту. Он подпитывается расширением ассортимента и адаптацией потребителей к новым экономическим реалиям.

Среди главных факторов, сдерживающих развитие сегмента, серьезным тормозом в IPM Consulting называют высокую стоимость заемных средств. Обслуживание кредитов на пополнение оборотных средств и закупка оборудования становится тяжким обременением для рентабельности бизнеса.

Другая критическая проблема — сохраняющийся в регионе кадровый дефицит. Заводам не хватает как квалифицированных инженеров-химиков, так и линейного персонала, что вынуждает постоянно повышать фонд оплаты труда. «Кроме того, остаются технологические риски: несмотря на частичный переход на китайские фасовочные линии, на заводах остается много сложного европейского оборудования, требующего специфического обслуживания. До сих пор не до конца решена проблема импортозамещения сложных энзимов и некоторых видов специализированных отдушек, которые приходится завозить по непростым схемам параллельного импорта»,— поясняет госпожа Владимирова.

Собеседники считают запуск новых химических предприятий перспективным направлением, при этом указывая, что это невозможно без значительного объема собственных средств и необходимости четкой сбытовой стратегии.

«Перспективы развития этого рынка лежат не в плоскости классической розницы, а в глубокой интеграции с онлайн-площадками. Выработка эффективных инструментов продвижения на маркетплейсах, производство продукции в крупноформатной таре (канистры по пять литров, выгодные для логистики e-commerce) и постоянное расширение ассортимента за счет узкоспециализированных средств (для мембранных тканей, гипоаллергенные линейки, средства для посудомоечных машин) позволят новым и действующим игрокам обеспечить себе гарантированный и стабильно растущий денежный поток на десятилетия вперед»,— уверена Анастасия Владимирова.

«Сложно создавать новое большое предприятие для конкуренции с крупными производителями массовых продуктов. Целесообразнее искать свою нишу, и уже там — расширять линейку, осваивать рынки»,— резюмирует Ольга Красных.

Андрей Кудрин