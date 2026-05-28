Целью удара ЦАХАЛа по Бейруту мог быть один из руководителей «Хезболлы»
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла точечный удар по Бейруту утром 28 мая. Как пишут израильские СМИ со ссылкой на источник в военных структурах, целью удара могла стать квартира одного из руководителей «Хезболлы».
По данным The Times of Israel, речь идет об Али аль-Хусни, командующем ракетным подразделением «Дивизия имама Хусейна». Информации о его гибели пока не поступало. Издание Al Hadath пишет, что жилой дом на юге Бейрута, по которому ударил Израиль, был оплотом группировки «Хезболла».
ЦАХАЛ сообщил об ударах по инфраструктуре «Хезболлы» в городе Тир (около 80 км от Бейрута) утром 28 мая. Позднее была атакована и столица, а также ряд других городов на юге страны. Всего за прошедшие сутки израильская армия ударила по 135 объектам организации.