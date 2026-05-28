Рафинат Яруллин вновь возглавил «Татнефтехиминвест-холдинг»

Генеральным директором «Татнефтехиминвест-холдинга» утвердили Рафината Яруллина. Решение приняли на заседании совета директоров компании после годового собрания акционеров в Доме правительства Татарстана, сообщила пресс-служба раиса республики Рустама Минниханова.

Председателем совета директоров избрали господина Минниханова. Именно он предложил повторно утвердить кандидатуру Рафината Яруллина на пост генерального директора.

Также на заседании избрали членов ревизионной комиссии и определили аудиторскую организацию для проверки отчетности холдинга за 2026 год.

Анна Кайдалова