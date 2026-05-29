ЦБ уличил «Башинформсвязь» в нарушении закона об инсайдерской информации

Банк России предписал ПАО «Башинформсвязь» устранить нарушения Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» и не допускать повторения таких нарушений в дальнейшем.

По мнению регулятора, телекоммуникационная компания обошла положения законодательства, регламентирующие ведение собственных перечней инсайдерской информации. Также, полагает Центробанк, «Башинформсвязь» не разработала и не утвердила должным образом правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 29 апреля совет директоров «Башинформсвязи» утвердил положение о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением требований соответствующего законодательства, а 4 мая компания опубликовала перечень инсайдерской информации, а также порядок и сроки ее раскрытия.

