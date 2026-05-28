Малые нефтяные компании Татарстана добыли 1,6 млн тонн нефти за квартал

В Татарстане за первые три месяца добыли 8,7 млн тонн нефти, из которых 1,6 млн тонн пришлись на малые нефтяные компании. Их доля в общей добыче составила 19%, сообщила пресс-служба раиса республики Рустама Минниханова.

По словам гендиректора «Нефтеконсорциума МНК» Рафаэля Мингазова, 25 компаний перевыполнили планы по добыче нефти. Среди лидеров — «Татойлгаз», «Шешмаойл», «СМП Нефтегаз» и «Татэкс».

За квартал нефтяники пробурили 45 тыс. метров горных пород и ввели в эксплуатацию 42 новые скважины. На капитальные вложения компании направили около 3 млрд руб.

Анна Кайдалова