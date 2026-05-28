Инвестклимат может обнулиться

Счетная палата предлагает ограничить налоговые льготы для бизнеса. Речь идет о сокращении программ регионального инвествычета для девяти отраслей, включая добывающую промышленность, а также производство продуктов, напитков и табака. Льгота помогала компаниям уменьшать налог на прибыль в обмен на инвестиции в свое развитие. Вычеты предоставляли региональные бюджеты.

По данным аудиторов, за последние годы почти 147 млрд руб. получили именно предприятия добывающей, химической и пищевой промышленности, а также производители алкоголя и табака. В Счетной палате отметили, что эти отрасли и так устойчивы и поэтому не нуждаются в господдержке. Впрочем, в случае отмены льгот инвестклимат в стране может совсем обнулиться, отмечает партнер компании TaxAdvisor Дмитрий Костальгин:

«Региональный инвествычет работает в отношении налога на прибыль, которая зачисляется в бюджет региона. При соблюдении определенных условий он позволяет вычесть инвестиции и, например, пожертвования напрямую из суммы пошлины. Благодаря этому можно разместить достаточно большое количество инвестиций — в отдельных случаях до 100%. Получение льгот — достаточно сложная административная процедура, потому что зависит от практики конкретного региона. При этом она, видимо, достаточно популярна, раз Счетная палата считает, что послабления нужно урезать. Компаниям из пищевой, добывающей, химической промышленности, как считают власти, льгота не нужна — они и так хорошо себя чувствуют.

Вопрос в том, что сейчас могут инвестировать те, у кого есть определенная финансовя устойчивость. Нестабильные компании, к сожалению, с учетом текущей ключевой ставки все проекты заморозили. Если у фирмы есть деньги, ей льготы не нужны, тогда она, может быть, и инвестировать будет меньше. И главный вопрос: что делать с текущими проектами, которые уже подали документы на получение льготы? Им что, ставить на паузу, пересчитывать модели, искать дополнительное финансирование?»

Еще одна претензия аудиторов касается пожертвований. Сейчас из налога на прибыль можно вычесть 100% расходов на благотворительность. Счетная палата предлагает сократить показатель до 25% от суммы затрат. При этом сам механизм льгот аудиторы считают не слишком эффективным. По данным опросов, оформить вычет пытались только 27% компаний. Бизнес редко пользуется льготой из-за сложного оформления документов, говорит независимый налоговый консультант Наталья Кордюкова:

«Налоговые инвествычеты — это не очень популярная история. Она изначально подходит не всем и к тому же сложна в оформлении. Повального употребления нет, она была очень активно рекомендованной, интересна для конкретных компаний, отельных отраслей. В регионах может быть больше тех, кто подается на льготы, но для Москвы это сложная тема и не продукт массового потребления. Счетная палата уже достаточно давно объявила, что будет пересматривать налоговые вычеты, которые, по их мнению, неэффективны. Думаю, это не первая и не последняя льгота, которая пала жертвой этого проекта. Это тренд только начался.

Для кого-то, наверное, отмена может стать ударом. Честно говоря, я не прогнозирую, что именно эта льгота вызвала прям ужас на рынке. Но при этом мы, в общем-то, говорим о системе, которая уже пережила два витка налоговой реформы с повышением ставок. Конечно, это болезненно в канве общей ситуации. Мы вообще ставим вопрос о развитии и выживаемости бизнеса».

В Минфине, впрочем, с предложением Счетной палаты не согласны. В министерстве считают, что ограничение льгот может затормозить развитие ключевых отраслей экономики.

Ульяна Горелова