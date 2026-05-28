Минторг США понизил оценку роста ВВП страны в I квартале до 1,6%

Бюро экономического анализа Министерства торговли США опубликовало новую оценку ВВП страны за первый квартал. Согласно пересмотренным данным, рост экономики в годовом исчислении, при условии, что такие темпы сохранялись бы четыре квартала подряд, составил 1,6%. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Первая оценка, опубликованная ранее, предполагала рост американского ВВП на 2% в годовом пересчете за отчетный период. В четвертом квартале прошлого года ВВП увеличился на 0,5%, в третьем — на 4,4%.

В годовом выражении по сравнению с аналогичным периодом 2025 года экономика США в первом квартале выросла на 2,6%, тогда как ранее прогнозировалось 2,7%. В четвертом квартале прошлого года этот показатель составлял 2%, в третьем - 2,3%.

Реальный рост потребительских расходов в США за первый квартал, согласно новой оценке, замедлился до 1,4%, хотя изначально этот показатель составлял 1,6%, при том, что в четвертом квартале прошлого года он был 1,9%, а в третьем квартале — 3,5%.

Бюро экономического анализа ежемесячно публикует данные о ВВП США как в номинальном, так и в реальном выражении с учетом инфляции. Квартальный отчет о ВВП впервые выходит в конце месяца, следующего за отчетным кварталом, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.