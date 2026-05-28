В Удмуртии прооперировали пациента с тяжелым осколочным ранением

Ортопеды в Удмуртии выполнили артроскопию пациенту с осколочным ранением тазобедренного сустава, которое он получил во время командировки вблизи зоны проведения боевых действий. Малоинвазивное вмешательство через проколы позволила избежать травматичной открытой операции. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии.

«Вернувшись домой, он сначала обратился за помощью в местную больницу, откуда был направлен в 1 РКБ. Инородный предмет, застрявший в области сустава, причинял сильную боль и не позволял полноценно опираться на конечность»,— говорится в сообщении.

Врачи ортопедического отделения РКБ №1 во время артроскопического вмешательства извлекли из сустава пациента металлический фрагмент размером до 7 мм. В результате операции двигательная функция пациента была восстановлена.