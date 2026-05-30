Пермская пригородная компания сократила прибыль более чем в семь раз

Финансовыми показателями за 2025 год поделилось АО «Пермская пригородная компания» («ППК»). Как следует из Rusprofile, выручка компании выросла на 14%: с 1 млрд до 1,14 млрд руб. Чистая прибыль компании, напротив, снизилась на 87% — до 8,1 млн руб. Годом ранее АО фиксировало прибыль на уровне 62,9 млн руб. Краткосрочные обязательства общества составили 163 млн руб. (+8% год к году), долгосрочные — 44 млн руб. (-18%).

АО «Пермская пригородная компания» является дочерним обществом ОАО «Российские железные дороги» и осуществляет перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. 51% акций ППК принадлежит РЖД, 49% — правительству Пермского края в лице министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности.