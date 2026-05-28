Reuters: беспилотники атаковали три танкера в Черном море

Беспилотники атаковали три танкера в районе северного побережья Турции в Черном море, сообщает Reuters со ссылкой на данные судоходной компании Tribeca. Согласно информации на ресурсе Marinetraffic, одно судно следовало из Новороссийска в Стамбул.

Речь идет о танкерах, предназначенных для перевозки сырой нефти. James II (под флагом Палау) был атакован в 80 км от береговой линии района Тюркели, Altura и Velora (под флагами Сьерра-Леоне) попали под удар во время перевалки сырья между судами.

Береговая охрана Турции направила катера к местам происшествий. Экипажи эвакуировали, никто не пострадал, отмечает Reuters. Министерство транспорта страны отказалось давать комментарии, отмечает агентство.