Пермская судоверфь спустила на воду причал для Сарапула

ООО «Пермская судоверфь» изготовила и спустила на воду еще один причал. Как сообщает пресс-служба предприятия, сооружение будет отправлено к месту установки — в Сарапул. Время в пути составит порядка трех дней.

По информации компании, изготовленный причал — универсальный. К нему смогут швартоваться прогулочные и круизные суда. Длина сооружения — 54,2 м, ширина — 21,8 м, высота борта — 1,5 м, пассажировместимость — до 75 человек.

Сегодня сообщалось также, что в Ленинградской области спустили на воду пермское судно на подводных крыльях «Восход». С прошлого года оно находилось там на ремонте. Планируется, что в 2027-м судно выйдет в навигацию в Прикамье.

О строительстве причала для Сарапула «Пермской судоверфью» стало известно в марте этого года. Всего в Прикамье было произведено семь таких причалов: два для краевой столицы и по одному для Краснокамска, Соликамска и музея «Хохловка». Также на место был доставлен причал для Добрянки — он начнет функционировать в этом сезоне. Конструкция для Осы ожидает открытия навигации для установки в акватории эксплуатации.

Напомним, в ноябре 2025 года Пермский край и Республика Удмуртия договорились о запуске совместного водного маршрута до Сарапула. Первые рейсы на скоростном «Метеоре» начнутся в навигацию 2026 года. Тогда же стало известно, что всю необходимую причальную инфраструктуру для Удмуртии может изготовить «Пермская судоверфь», работу которой воссоздали по инициативе краевых властей в 2021 году.