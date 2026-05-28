Отпуск улетел без пассажиров

Тысячи российских туристов застряли в Турции или лишились отпуска из-за запрета на полеты Air Anka. В летнем расписании, которое составляют авиаслужбы двух стран, не было чартерных рейсов перевозчика. В Росавиации пояснили, что в интересах туристов было выдано дополнительное разрешение только до 25 мая. Однако авиакомпания договорилась с оператором Anex Tour о полетах вплоть до конца октября.

Собеседница “Ъ FM” Марина Заботина лишилась возможности отдохнуть и потеряла деньги не только за путевку:

«Мы так и не улетели. На 26 мая у нас был назначен вылет в 12:10. Еще 25 мая мы выехали из Новороссийска в Краснодар. Позже вечером сообщили, что рейс перенесли на 10:30 26 мая, и мы срочно на такси помчались в аэропорт. Уже в половине второго ночи были там, но туроператор снова прислал сообщение: вылет перенесли — теперь на 15:10. Мы с ребенком поехали в гостиницу, естественно, за свой счет. Утром, когда выселились из гостиницы и поехали к новому времени вылета, рейс снова перенесли — уже на 20:00. Мы были в шоке. Нашли представителя авиакомпании Air Anka, и он сообщил, что рейс, скорее всего, вообще отменят. Нас было 186 пассажиров, я даже взяла официальную справку об отмене рейса. Но туроператор сказал: "Нет, все-таки вылет будет, но уже 27 мая в 14:00".

То есть они просто перекладывали ответственность друг на друга.

До Anex Tour было невозможно дозвониться. Мы висели на горячей линии по 10 минут, но никто не брал трубку. Уже выселились из гостиницы в 12 часов дня и не понимали, куда ехать — домой или в аэропорт. Туроператор ответил: "Если вы поедете домой, то потеряете деньги, и Anex вам ничего не вернет". В итоге нам предложили вылет из Сочи. Мы три дня провели в Краснодаре — в аэропорту и гостиницах, потратили уже все деньги. Отпуск у нас всего неделя, а три дня ушли на эти переезды, аэропорты и отели. Путевка стоила 92 тыс. руб., а в Краснодаре мы потратили еще 50 тыс. руб. В аэропорту все очень дорого: питание, гостиницы, отели».

По данным Российского союза туроператоров, путешественники не смогли покинуть турецкие курорты и вылететь в Екатеринбург, Казань, Самару, Сочи, Минеральные Воды и другие города. Туроператоры, которые работали с Air Anka, продлевают туристам проживание за свой счет и ищут варианты, как заменить рейсы. Эту ситуацию вряд ли можно расценить как форс-мажор, поэтому путешественники могут добиться компенсации и морального вреда, говорит адвокат Клуба защиты прав туриста Маргарита Еремеева:

«Это случается достаточно часто, и это зона ответственности туроператора. Во многих договорах на реализацию турецкого турпродукта, который считается комплексной услугой, даже не указан конкретный перевозчик и тем более конкретный рейс. Обычно прописана просто перевозка из пункта А в пункт Б в определенный срок. Если авиакомпания не может исполнить свои обязательства, туроператор должен решить проблему: найти альтернативного перевозчика, другие билеты и в целом обеспечить оказание услуги. А если он этого сделать не может, то обязан вернуть деньги и возместить убытки.

То, что авиакомпании запретили вылеты, нельзя рассматривать как какой-то абсолютный форс-мажор. Ситуация была предсказуемой и в определенной степени предотвратимой. Туроператор, как минимум, мог продлить размещение туристов на какой-то срок — естественно, безвозмездно — и организовать альтернативные билеты. Моральный вред у нас, как правило, возмещается только через суд. В досудебном порядке это скорее редкость. Но вернуть деньги за неоказанные услуги вполне реально. Если у туристов возникли дополнительные расходы и убытки, документально подтвержденные, они могут предъявить соответствующую претензию. Ее обязаны рассмотреть.

Если этого не происходит или нарушаются сроки удовлетворения требований, тогда уже можно обращаться в суд. Закон о защите прав потребителей предусматривает и штрафные санкции, и компенсацию морального вреда».

На звонок “Ъ FM” в Anex Тour не ответили. Как передает АТОР, туроператор ожидает замену авиакомпании для забронированных туров. С заявками работают точечно и подбирают наиболее выгодный для путешественников вариант.

Анна Кулецкая