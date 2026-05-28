В Адыгее ввели режим ЧС из-за дождей и угрозы посевам

Правительство Адыгеи ввело режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с посевами на фоне обильных осадков и переувлажнения почвы. Об этом заявил глава республики Мурат Кумпилов в Telegram.

По словам господина Кумпилова, посевная кампания в регионе выполнена только на 56%, поскольку техника из-за погодных условий не может выйти в поля. Не выполнены планы посева подсолнечника, кукурузы, сои и риса. «Считаю важным поддержать аграриев, оказать им помощь в замене семян и предоставлении спецтехники», — заявил губернатор. Власти сделают все возможное, чтобы посевы продолжились, как только позволит погодная ситуация, пообещал он.

Как рассказал губернатор, из-за обильных осадков реки Кубань, Лаба и Белая в Адыгее находятся на высоком уровне. Все оперативные службы и ведомства, администрации муниципалитетов Адыгеи находятся в режиме повышенной готовности. К зонам возможного подтопления стянуты резервы техники.