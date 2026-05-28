Швеция передаст Украине до 36 истребителей Gripen

Швеция планирует поставить Украине до 36 истребителей Gripen, сообщили в правительстве страны. 16 из них, старых моделей JAS 39 C/D, передадут бесплатно, а еще 20 новых JAS 39 E/F собираются продать.

«Украина определила Gripen как приоритетный вариант для долгосрочного оснащения своих ВВС и заявила о желании приобрести новейшую модель Gripen E»,— пояснил премьер Швеции Ульф Кристерссон (цитата по ТАСС). По его словам, это позволит укрепить оборону как самой Украины, так и всей Европы.

Согласно плану, сначала Украина закупит у Швеции 20 новых истребителей Gripen, которые поставят в страну до 2030 года. А в начале 2027 года Швеция передаст Украине 16 JAS Gripen C/D. Кроме того, Стокгольм пообещал обучить украинских пилотов и персонал обслуживанию самолетов. Оплатить истребители Украина сможет за счет кредита ЕС.

Cтраны ЕС утвердили кредит Украине в €90 млрд в середине апреля. Примерно €60 млрд пойдет на военные расходы, а остальное — на поддержку госбюджета Украины.