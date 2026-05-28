Владелец Toyota в Удмуртии получил 14 млн из-за отсутствия запчасти для ремонта

Страховая в Удмуртии выплатила 13,7 млн руб. владельцу Toyota Land Cruiser 300, попавшему в дорожную аварию, из-за невозможности поставить запчасть для ремонта в Россию. Об этом «Ъ-Удмуртия» рассказали в ижевском филиале «АльфаСтрахование».

В результате ДТП у автомобиля требовалось заменить раму кузова, уточняет детали издание «АСН». Стоимость ремонта у официального дилера оценили в 6,7 млн руб. Однако ввезти запчасть такой ценовой категории в Россию не представлялось возможным из-за нарушения логических цепочек. Тогда страховая решила выплатить клиенту полную страховую сумму.

«Проблема с поставками запчастей для премиальных автомобилей сегодня — это реальный вызов для всего рынка автострахования <...> Когда запчасть недоступна в стране и перспективы ее поставки неопределенны, удерживать автомобиль в ожидании — значит перекладывать на клиента риски, которые он не должен нести. В таких случаях единственное корректное решение — полная выплата страховой суммы»,— цитирует издание директора ижевского филиала «АльфаСтрахование» Татьяну Коробейникову.

Рама кузова — несущий элемент конструкции. Ее замена регламентирована технологией производителя.