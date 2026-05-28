В ПГНИУ избрали деканов двух факультетов

Вчера на заседании Ученого совета ПГНИУ состоялись выборы деканов двух факультетов. Как сообщает пресс-служба вуза, факультет филологии и коммуникации возглавила кандидат филологических наук Дарья Павлова. С 1 января этого года она была исполняющим обязанности декана факультета. Это подразделение насчитывает более 2 тыс. студентов и свыше 200 преподавателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Деканом юридического факультета повторно выбрана кандидат юридических наук Наталья Сыропятова. Госпожа Сыропятова возглавляет подразделение с декабря 2021 года. Члены Ученого совета вновь высказались за ее избрание на следующие пять лет.

Напомним, 26 мая был назначен и.о. проректора по науке и инновациям ПГНИУ. Им стал кандидат географических наук, доцент Андрей Ветров. Он является начальником Управления научной и инновационной деятельностью университета. С 2023 года проректором по науке и инновациям был Владимир Ирха. Он продолжил трудовую деятельность за пределами пермского вуза.