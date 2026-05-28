Белоусов проинспектировал группировку «Запад» в зоне СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание с командованием группировки «Запад» в зоне СВО. Он заслушал доклады об обстановке на передовой, сообщила пресс-служба министерства.

Андрей Белоусов

Отчет о действиях «Запада» господину Белоусову представил командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев. Главе ведомства доложили, как войска используют отечественные ударные и разведывательные беспилотники, а также модернизированные дроны для доставки еды и боекомплекта штурмовым группам на линии боевого соприкосновения.

Андрей Белоусов поручил «Западу» наращивать эффективность ударов БПЛА, чтобы поражать «живую силу и технику противника». Кроме того, глава Минобороны поручил подразделениям группировки быстрее продвигаться на всех направлениях. Господин Белоусов поблагодарил командный состав «Запада» и вручил отличившимся военнослужащим награды за отвагу, мужество и героизм.