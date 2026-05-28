В Башкирии возбудили уголовное дело из-за бездорожья в Кугарчинском районе

Председатель СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на уголовное дело по факту бездорожья в деревне Зирекля Кугарчинского района Башкирии. Глава ведомства потребовал от исполняющего обязанности руководителя регионального управления СКР Марата Галиханова доложить о результатах расследования.

Как сообщает Информационный центр СКР, в обращении в приемную Александра Бастрыкина местные жители указали, что ведущие в Зиреклю дороги и автомобильный мост через одноименную реку долгое время находятся в непригодном состоянии. Асфальта в населенном пункте нет, грунтовое полотно, покрытое ямами и колеей, постоянно размывает. Кроме того, разрушаются конструкции моста.

«Проезд транспортных средств, в том числе школьного автобуса, затруднен и представляет опасность для участников дорожного движения. Многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли», — говорится в сообщении СКР.

Помимо хода расследования руководство Следственного управления СКР по Башкирии должно будет доложить о мерах, которые принимаются для восстановления прав местных жителей.

Идэль Гумеров