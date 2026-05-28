Жительнице Казани не удалось оспорить сделку дарения единственного жилья

Верховный суд Татарстана отказал в иске жительнице Казани, которая пыталась оспорить сделку дарения единственного жилья — дома бабушки в Пестречинском районе. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как передает корреспондент «Ъ», ранее женщина передала недвижимость по договору дарения беженцу из Ирана, с которым после знакомства вступила в брак. В иске утверждалось, что сделка могла быть совершена под давлением.

Отмечается, что после оформления сделки мужчина систематически издевался над женой и вскоре бросил ее.

Первоначально суд Пестречинского района встал на сторону истицы, однако ответчик обжаловал решение в Верховном суде Татарстана.

Сегодня суд отменил решение суда первой инстанции и вынес решение об отказе в иске.

Анна Кайдалова