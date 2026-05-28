Жительнице Казани не удалось оспорить сделку дарения единственного жилья
Верховный суд Татарстана отказал в иске жительнице Казани, которая пыталась оспорить сделку дарения единственного жилья — дома бабушки в Пестречинском районе. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Как передает корреспондент «Ъ», ранее женщина передала недвижимость по договору дарения беженцу из Ирана, с которым после знакомства вступила в брак. В иске утверждалось, что сделка могла быть совершена под давлением.
Отмечается, что после оформления сделки мужчина систематически издевался над женой и вскоре бросил ее.
Первоначально суд Пестречинского района встал на сторону истицы, однако ответчик обжаловал решение в Верховном суде Татарстана.
Сегодня суд отменил решение суда первой инстанции и вынес решение об отказе в иске.