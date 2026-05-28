«Кузбассэнергосбыт» направил прибыль на капвложения

Акционеры ПАО «Кузбассэнергосбыт» (входит в горнодобывающую и металлургическую компанию «Мечел») на годовом собрании 28 мая приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, сообщает предприятие. Из чистой прибыли по РСБУ в размере 650,57 млн руб. 71,46 млн руб. решено направить на капвложения, оставшуюся часть в размере 579,1 млн руб. оставить нераспределенной.

По итогам 2024 года компания также не выплачивала дивиденды и направила чистую прибыль в сумме 194,19 млн руб. на капитальные вложения, оставшуюся часть — 144,58 млн руб. оставила нераспределенной.

По итогам 2025 года показатель долговой нагрузки «Мечела», объединяющего производителей угля и стали, достиг рекордных значений. Компания сократила EBITDA менее чем до 8 млрд руб. и нарастила чистый долг более чем до 279 млрд руб., что стало максимумом за пять лет. В «Мечеле» отметили, что основным вызовом в 2025 году стало снижение спроса на уголь и металлургическую продукцию, что привело к сокращению объемов продаж и цен.

В конце 2025 года гендиректор «Мечела» Игорь Хафизов говорил, что компания рассматривает продажу ряда неосновных активов, включая Южно-Уральский никелевый комбинат, Южно-Кузбасскую ГРЭС, «Кузбассэнергосбыт» и терминал в порту Темрюк.

ПАО «Кузбассэнергосбыт» зарегистрировано в Кемерове в 2006 году, является крупнейшей энергосбытовой компанией региона. По данным Rusprofile, выручка общества в 2025 году составила 38,5 млрд руб., что на 13,5% больше, чем в 2024 году. Чистая прибыль за этот же период выросла почти вдвое — с 338,8 млн руб. до 650,6 млн руб.

