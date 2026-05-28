Россиян предупредили о самом длинном рабочем лете за три года

Россиянам летом 2026 года предстоит отработать 65 дней. Это самое продолжительное рабочее лето за последние три года, рассказала «РИА Новости» глава департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева. Еще 27 дней, по ее словам, отведены на отдых.

Госпожа Богданова-Шемраева добавила, что в предыдущие годы летний график был менее напряженным. В 2025 году россияне отдыхали 29 дней и работали 63 дня. В 2024-м рабочими были 64 дня, выходными — 28 дней.

Самым загруженным месяцем в 2026 году, по подсчета эксперта, станет июль, когда на выходные придется всего восемь дней, а на рабочие — 23 дня. В июне и августе россияне отработают 21 день, число выходных составит девять и десять соответственно.