Депутаты утвердили расцветку для нижегородского такси

В Нижегородской области такси могут быть только оранжевого или белого цвета. Соответствующий законопроект утвердили депутаты областного парламента.

Ранее планировалось, что такси в Нижегородской области будут только оранжевыми. В заксобрании считают, что добавление белого цвета в число разрешенных для использования даст таксопаркам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым таксистам альтернативный выбор и позволит снизить затраты на перекраску автомобилей. «Особенно если машина уже белая»,— отметили в парламенте.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Для такси, которые уже получили разрешение на перевозку пассажиров, новые требования к цвету кузова не применяются. Они продолжат работать в прежнем цвете до окончания срока действия разрешения.

Как писал «Ъ-Приволжье», обсуждать вопрос о перекраске всех такси в единый цвет депутаты начали в апреле. Нижегородский минтранс, как автор инициативы, главным плюсом своей идеи назвал то, что в новом цвете машины такси будут хорошо заметны в транспортном потоке, их будет легче контролировать.

Противники инициативы тогда заявили, что за пять лет перекраска машин обойдется отрасли в 2,5 млрд руб. Многим таксистам она будет не по карману, поэтому они уйдут в сферу нелегальных перевозок. Все это приведет к росту цен на услуги такси.

Нижегородская прокуратура предложила областным депутатам подумать о целесообразности предлагаемых нововведений.