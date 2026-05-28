В апреле индекс промпроизводства в Оренбуржье составил 92,8%

В апреле 2026 года индекс промышленного производства в Оренбуржье составил 92,8% относительно аналогичного периода 2025 года, а за январь-апрель 2026 года — 94,8%. Об этом сообщает Оренбургстат.

По сравнению с мартом 2026 года показатель снизился на 12%. В апреле 2026 года рост производства на 7,8% зафиксирован в энергетическом секторе. В то же время в обрабатывающих производствах индекс снизился на 4,6%. Снижение также наблюдалось в сырьевом секторе на 11,0% и в организациях, связанных с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений — на 12,2%.

Андрей Сазонов