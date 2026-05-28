В Богдановиче в модернизацию завода по выпуску утеплителя вложили 1,2 млрд руб.

На Богдановичском заводе минераловатных плит (Свердловская область) завершили модернизацию, вложив в проект более 1,2 млрд руб., из которых 920 млн руб. в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности, сообщили в пресс-службе строительного холдинга «Атомстройкомплекс». В результате на предприятии запущена вторая линия по производству высокоэффективного утеплителя из горных пород. Проектная мощность новой линии составляет 28 тыс. тонн в год, а общая мощность завода достигла 70 тыс. тонн.

В основе производства – газовая печь. При температуре 1,5 тыс. градусов расплавляется горная порода – габбро-диабаз, образуемый из нее ковер «каменной ваты» поступает на линию для дальнейшего формирования, раскроя и упаковки. Управляющий директор завода Дмитрий Сазонов отметил, что проект объединил оборудование от российских, китайских и белорусских производителей. «Мы внедрили новую экономичную технологию, которая позволяет перерабатывать некондиционную продукцию, королек и обрезь, образующиеся при производстве. Это обеспечивает практически полную безотходность и позволяет нам эффективно контролировать себестоимость продукции»,– прокомментировал он.

В компании отметили, что производственные процессы автоматизированы компьютерными системами, что минимизирует ошибки. В прошлом году предприятие установило высокоточное оборудование для резки плит и открыло лабораторию для контроля качества. В планах руководства – внедрение нейросетей для мониторинга производства и исключения ошибок человеческого фактора.

На предприятии также уточнили, что модернизация позволила создать новые рабочие места, и сейчас на заводе трудятся около 250 специалистов.

