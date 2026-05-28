Глава Удмуртии назвал «полным безобразием» ситуацию с ремонтом на трассе М-12

Подрядчик, отвечающий за ремонт участков федеральной трассы М-12 «Восток» в Удмуртии, уже два года не может привести дорогу в порядок, заявил глава республики Александр Бречалов во время прямого эфира во «ВКонтакте». Он назвал это «полным безобразием», отвечая на жалобы местных жителей, говоривших, в частности, что дальнобойщики «объезжают Удмуртию десятой дорогой», а участок Ижевск—Елабуга и вовсе «бросили недоделанным».

«Мы бы сами хотели выйти на участки и сделать все, но не имеем права, потому что это федеральная собственность. С региональными участками мы так и делаем, четыре участка на 10 км уже в работе»,— сказал господин Бречалов.

Он добавил, что «Росавтодор» вынужденно расторг контракт с исполнителем, новый предварительно заключат только к концу июля. «Нет смысла называть конкретные сроки, потому что в 2025 году, после обращения к президенту страны, были жесткие сроки и поручения навести порядок. С задачей не справились. Я не снимаю с себя ответственности: приношу извинения за эту ситуацию»,— отметил глава Удмуртии.

Новый подрядчик должен будет устранить критические проблемы на участках федеральной трассы в Можгинском, Малопургинском и Завьяловском районах. Александр Бречалов пригласил министра транспорта России Андрея Никитина приехать в республику и посмотреть, что происходит с трассой.