В Лениногорске школа выплатит ребенку 100 тысяч рублей за перелом позвоночника
В Татарстане по решению суда школьнику, получившему перелом позвоночника в одной из школ Лениногорского района, выплатят 100 тыс. руб. компенсации морального вреда. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
В Лениногорске школа выплатит ребенку 100 тысяч рублей за перелом позвоночника
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Как установила проверка, ребенок ударился о плохо закрывавшуюся дверь и получил закрытый компрессионный перелом позвонка. Травма была квалифицирована как вред здоровью средней тяжести.
Суд удовлетворил требования надзорного ведомства о взыскании компенсации морального вреда и обязал образовательное учреждение выплатить пострадавшему 100 тыс. руб.