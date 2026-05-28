В Татарстане по решению суда школьнику, получившему перелом позвоночника в одной из школ Лениногорского района, выплатят 100 тыс. руб. компенсации морального вреда. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Лениногорске школа выплатит ребенку 100 тысяч рублей за перелом позвоночника

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Лениногорске школа выплатит ребенку 100 тысяч рублей за перелом позвоночника

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установила проверка, ребенок ударился о плохо закрывавшуюся дверь и получил закрытый компрессионный перелом позвонка. Травма была квалифицирована как вред здоровью средней тяжести.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства о взыскании компенсации морального вреда и обязал образовательное учреждение выплатить пострадавшему 100 тыс. руб.

Анна Кайдалова